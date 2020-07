Plejehjemmet Kongsgården har været centrum for en masse ophedet debat, efter Ekstra Bladet valgte at gå ud med video af den ældre, demente kvinde Else, som hænger i en sele i syv minutter, mens hun klager over smerter.

Og ligesom mange andre har været forargede over, hvad der sker på videoen, der i første omgang var optaget af TV 2 til en dokumentar, er de det også i radioprogrammet 'Det, vi taler om'.

Radiovært Ditte Okman fortæller, hvordan bekendte af hende var med til at se de oprindelige klip igennem og var chokerede over, hvad de så.

»Jeg kender nogen, der har lavet det her program, som fortæller mig, at når de så henter de der optagelser og sætter sig ned og går dem igennem én efter én - de var chokerede. Det var ikke bare omsorgssvigt, det var fucking mishandling,« lyder det fra vært Ditte Okman.

Foruden værten er også chefredaktør på B.T. Jonas Rathje, teaterredaktør på Berlingske, Jakob Steen Olsen og caster Marlene Weybøll med i fredagens afsnit - og alle er de oprørte over optagelserne.

Om hele episoden, der leder op til, at TV 2 begynder at filme Elses soveværelse og stue i 16 dage, fortæller Okman:

»TV 2 er sådan, nå okay, det lyder spændende (da barnebarnet til Else, som hedder Charlotte, henvender sig, red.). De begynder at kigge på nogle tilsynsrapporter, og der er jo flere myndigheder, der fører tilsyn, og alt hvad TV 2 får samlet ind, ser egentlig fornuftigt ud. Der er ikke de store røde lamper, der blinker,« siger hun og uddyber:

»Det hænger ikke sammen med de historier, vi hører, og hende Charkotte fortæller, hvor de har kæmpet med kommunen i tre år, og først gik til personalet, så til ledelsen og så til kommunen.«

Det var ikke bare omsorgssvigt, det var fucking mishandling

Derfor vælger man, siger Okman, at begynde at filme. Og de ting, der er blevet fanget på kamera, vækker opsigt. For Jakob Steen Olsen, så viser klippet også en forhærdethed, hos de plejere, som skulle have passet på Else.

»Det er som om, de taler om noget helt andet end et menneske, der hænger der.«

Problemet er ifølge chefredaktør Jonas Kuld Rathje også, at man nogle gange på en arbejdsplads kan oparbejde en jargon, der ikke skal ud i offentligheden, men i dette tilfælde sker det helt grænseoverskridende foran Else selv.

»Her foregår det jo foran det menneske, det drejer sig om. De her mennesker taler om Else, som det drejer sig om,« siger han.

De fire medvirkende i radioprogrammet savner også, at politikerne tager sagen mere seriøst. Jette Skive (DF), der er rådmand på sundheds- og omsorgsområdet i Aarhus kommune, hor Kongsgården ligger, har været næsten umulig for Ekstra Bladet at få fat i, lyder det fra Okman.

»Det er jo dit ansvarsområde, gider du lige prøve at forholde dig til, at det her er en kultur på Kongsgården,« siger hun i en slet skjult kritik af DF'eren.

Derefter er det sundhedsministeren og statsministeren, som står for skud. For mens sagen om Kongsgården ruller, er Magnus Heunicke taget på ferie på Bornholm og lægger rapporterer det med billeder fra ferieland.

Der er dog ingen kære mor, når man er minister, og sådan en sag kører i medierne, mener Ditte Okman. Han skulle have taget sig af den langt tidligere og vist, at han tog Else og de andre beboeres situation alvorligt.

Ligeledes mener de i programmet, at statsminister Mette Frederiksen (S) havde været den første til at rette kritik, hvis hun sad i opposition.

»Der er et eller andet galt med folk, hvis man kan nå helt derud. Det er fandeme afstumpet,« lyder det fra Ditte Okman, som ikke mener, problemet nødvendigvis handler om en mangel på ressourcer, men nærmere en mangel på medmenneskelighed.

Tl Ritzau har Jette Skive udtalt, at hun er mærket af det, der er sket på Kongsgården.

»Jeg er dybt, dybt ulykkelig over, hvad der vises på den film. Det har også fået store konsekvenser. Der er sket fyringer, og der er givet advarsler, og lige nu venter vi på en kulegravning af hele sagen,« siger Jette Skive.

Ligeledes indkaldte sundhedsministeren fredag til møde med forskellige aktører på ældreområdet.

'Billederne og beskrivelserne er rent ud sagt frygtelige og ikke noget, vi hverken skal eller kan acceptere i Danmark for vores medmennesker,' skriver han på sin Facebook-profil.

Se videoen med hele 'Det , vi taler om'-programmet øverst i artiklen, eller hør udsendelsen herunder: