Justitsminister Nick Hækkerup (S) har nu udpeget de fem personer, der skal kulegrave sagen om politiet brug af teledata, der muligvis har været fejlagtig.

Det oplyser justitsministeriet i en pressemeddelelse.

På baggrund af teledata-sagen har justitsminister Nick Hækkerup besluttet at nedsætte en uafhængig kontrol- og styregruppe. Kontrol- og styregruppen består af en landsdommer (formand), to forsvarsadvokater, en strafferetsekspert og en efterforskningsekspert.

Justitsministeren har i dag udpeget følgende medlemmer til den uafhængige kontrol- og styregruppe:

Landsdommer Olaf Tingleff (formand)

Professor i strafferet, Jørn Vestergaard

Advokat Karoline Normann

Advokat Kristian Mølgaard

Tidligere chefpolitiinspektør Sten Skovgaard Larsen

»Jeg har i dag udpeget formanden for og medlemmerne af den uafhængige kontrol- og styregruppe i teledata-sagen. Teledata-sagen handler om vores tillid til retssystemet, og kontrol- og styregruppen får derfor et bredt mandat til at kontrollere og styre myndighedernes gennemgang af de konkrete straffesager, der er omfattet af sagen. Den uafhængige kontrol- og styregruppe mødes første gang i morgen for at tilrettelægge det videre arbejde,« udtaler Hækkerup

Den uafhængige kontrol- og styregruppe mødes for første gang fredag den 5. juli 2019

