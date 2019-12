Når viseren på rådhusuret i København tirsdag aften slår 12, og folk hopper ind i det nye år, træder der samtidig en række nye love i kraft.

Det betyder blandt andet dyrere cigaretter og højere fartgrænser på vejene.

1. Hårdere straffe for vold

Flere skal idømmes ubetinget fængsel i stedet for samfundstjeneste, hvis de begår vold. Der skal som udgangspunkt idømmes ubetinget fængsel i følgende sager:

Hvis den tiltalte tidligere er dømt for vold.

Hvis volden er udøvet over for et særligt værgeløst offer.

Hvis den forurettede har fået ikke ubetydelige skader.

Desuden bliver brugen af samfundstjeneste i sager om grov vold begrænset.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har fået gennemført hårdere straffe for vold. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Justitsminister Nick Hækkerup (S) har fået gennemført hårdere straffe for vold. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Justitsminister Nick Hækkerup (S) står bag lovændringen, der har fået kritik, fordi fængslerne i forvejen er overfyldte.

2. Dyrere tobak

Afgifterne på tobak sættes i vejret. Loven træder i kraft 1. januar, men først fra april hæves prisen på en pakke cigaretter til omkring 55 kroner. Fra april 2022 ryger prisen op på omkring 60 kroner.

Et bredt flertal vedtog 20. december lovændringen, som også betyder dyrere cerutter og cigarillos.

Cigaretter bliver dyrere. Foto: Vibeke Toft Vis mere Cigaretter bliver dyrere. Foto: Vibeke Toft

3. Lempelse af udlændingeloven

Der var store kram og glædestårer i Folketinget, da en ændring af udlændingeloven blev vedtaget for mindre end to uger siden, 19. december.

Den thailandske pige Atcharapan 'Mint' Yuangyai var til stede på Christiansborg ved vedtagelsen af loven, som betyder, at integrationsvurderinger af børn i forbindelse med familiesammenføringer afskaffes.

Mint blev landskendt, da B.T. i en serie artikler beskrev pigens situation. Hun blev udvist, fordi myndighederne vurderede, at hun ikke kunne integreres. Omkring 82 andre børn kom i samme situation som hende.

Mint på Christiansborg 19. december, da lovændringen blev vedtaget. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mint på Christiansborg 19. december, da lovændringen blev vedtaget. Foto: Liselotte Sabroe

Lovændringen medfører også, at de børn, der har fået afslag, kan søge igen efter de nye regler.

4. Ny pension til nedslidte

Der indføres en ny form for pension kaldet seniorpension.

Den har man ret til, hvis man opfylder følgende tre kriterier:

Man har seks år eller mindre til folkepensionsalderen,

Man har haft langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet

Man har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre i seneste job, uanset branche.

Kommunerne har i første omgang ansvaret for at administrere reglerne om seniorpension og bestemme, hvem der skal have seniorpension. Herefter overtages ansvaret af en statslig myndighed, der skal etableres hurtigst muligt.

5. To regler droppes

Jobsøgende, der er på offentlig forsørgelse, slipper i det nye år for to omstridte regler.

Ledige slipper for to regler. Foto: Oscar Scott Carl Vis mere Ledige slipper for to regler. Foto: Oscar Scott Carl

Ledige, der inden for de næste seks uger enten begynder i job, går på barsel eller skal på efterløn, fleksydelse eller folkepension, slipper for at sende jobansøgninger i de sidste seks uger af deres ledighed.

Dermed slipper virksomheder også for en stor bunke ligegyldige jobansøgninger.

Alle jobsøgende slipper også for reglen om, at de skal tjekke jobforslag på Jobnet mindst hver syvende dag.

6. Højere fart på vejene

Lastbiler må fremover køre 80 kilometer i timen i stedet for 70 kilometer i timen på veje uden for tættere bebyggede områder samt på motortrafikveje.

Det samme gælder for biler med lette vogntog, det vil sige for eksempel campingvogn eller trailer.

Lastbiler må køre hurtigere i det nye år. Foto: Henning Bagger Vis mere Lastbiler må køre hurtigere i det nye år. Foto: Henning Bagger

7. Slår ned på pædofile

Dømte seksualforbrydere får nu ikke kun forbud mod at opholde sig det sted, hvor de har begået deres forbrydelse. Nu kan de også få forbud mod at være i områder, hvor det kan tænkes, at de gentager deres forbrydelse.

Loven er især rettet mod pædofile, så det kan være svømmehaller, legepladser, parker og daginstitutioner.

Hvis de dømte overtræder forbuddet, skal de fremover straffes med fængsel i to år i stedet for fire måneder.

Dømte seksualforbrydere kan fremover få forbud mod at opholde sig på fx legepladser. Foto: Henning Bagger Vis mere Dømte seksualforbrydere kan fremover få forbud mod at opholde sig på fx legepladser. Foto: Henning Bagger

8. Hjælp til fattige børn

Regeringen bruger 250 millioner kroner om året til at hjælpe børnefamilier og enlige forsørgere.

Det såkaldte børnetilskud er på 550-700 kroner månedligt pr. barn. Derudover får enlige forsørgere tilskud på 650 kroner månedligt.

Det gælder børn i alderen 0-14 år. Regeringen forventer, at 27.900 børn vil få gavn af tilskuddet, der er skattefrit.

Læs, om du kan få tilskuddet, her.