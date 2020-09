Det kan blive danskere med færrest penge i tegnebogen, som skal betale for den grønne omstilling til elbiler.

Mandag kom Kommissionen for grøn omstilling af personbiler med sit bud på, hvordan Danmark skal sætte turbo på målet om flere elbiler på vejene.

Og her stod det klart, at afgifterne skal i vejret på benzin- og dieselbiler – særligt biler af ældre dato med dårlig brændstoføkonomi. Det rammer især dem, der ikke har råd til en ny elbil, men i stedet kører i bil med nogle år på vejene.

»Hvis man for alvor vil have elbiler ud på vejene, skal afgifterne på konventionelle biler op. Det rammer til en vis grad skævt i vores samfund, fordi det ikke er alle, som kan skifte til elbil på grund af prisniveauet,« siger kommissionens formand, Anders Eldrup.

Kommissionsformand Anders Eldrup under Kommissionen for grøn omstillings pressemøde i DGI-Byen i København, mandag 7. september 2020.

Han lægger op til, at afgifterne på en gennemsnitlig benzin- eller dieselbil skal hæves med 2.300 kroner om året, hvis der skal køre 750.000 elbiler på vejene i 2030. Hvis målet er en million elbiler, skal den årlige afgift på benzin- eller dieselbil stige med hele 5.900 kroner

Derudover foreslår kommissionen, at afgiften på en liter benzin eller diesel stiger med 1 krone fra 2025.

Samlet set vil den nye afgiftsmodel betyde, at en populær familiebil som en Skoda Oktavia bliver næsten 30.000 kroner dyrere inklusive ejerafgifter og brændstofomkostninger. Modsat bliver det 861.000 kroner billigere at købe og eje en Porsche Taycan-elbil.

»Vi forsøger at gøre det billigere at anskaffe sig de små elbiler gennem tilskud og lavere afgifter. Men prisen på bilerne kan vi ikke styre,« siger Anders Eldrup.

Two man stand in front of a Tesla logo behind the Tesla Model S at the electric carmaker Tesla showroom of El Corte Ingles store in Lisbon, on September 1, 2017.

I dag ejes halvdelen af alle elbiler af de 10 procent rigeste i Danmark.

Kommissionen overleverer nu sine anbefalinger til regeringen, som starter forhandlingerne om et nyt afgiftsystem for personbiler.

På forhånd melder Socialdemokratiet dog ud, at regningen ikke må lande hos de laveste indkomstsgrupper.

»Omstillingen til grønne biler må ikke øge uligheden. Rigtig mange almindelige danskere er afhængige af en eller to biler i hverdagen, og de skal ikke straffes med store afgifter, fordi de ikke har råd til en elbil. Elbiler må ikke kun være for de rige,« siger skatteordfører Troels Ravn (S).

Troels Ravn (S) vil ikke øge uligheden på bekostningen af flere grønne elbiler på vejene.

Problemet er, at selv små elbiler stadig er dyre. Eksempelvis koster en VW Up på benzin 115.900 kroner, mens samme model som elbil koster 200.500 kroner.

Derfor foreslår kommissionen at give 2.500 kroner i tilskud hvert år frem mod 2030, hvis man køber en elbil.

»Man kan forestille sig at skrue endnu mere på det tilskud, så flere kan købe en elbil,« siger Troels Ravn, men påpeger, at S ikke er klar til at sprænge statskassen for at få elbiler på gaden.

Hos De Radikale er man til gengæld klar til at gå langt. Her er målet en million elbiler i 2030, selv om kommissionen mener, at det vil gå for hårdt ud over samfundsøkonomien og dem med de laveste indkomster.

»Vores ambition hedder en million elbiler i 2030, og vi er klar til at bruge af det økonomiske råderum for at nå det,« siger klimaordfører Ruben Kidde (R).

Også hvis regningen lander hos dem med færrest penge, som ikke har råd til en elbil?

»Nej, elbiler skal være for alle, og det skal bl.a. et statstilskud til alle, der køber elbiler, sikre.«