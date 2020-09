Hjælpepakkerne er udløbet, og danske firmaer har sommeren igennem skreget efter en melding om, hvad der nu skal ske. En midlertidig løsning kom natten til mandag, men det var alt for sent.

Amatøragtigt.

Det kalder Niels Jørgensen regeringens arbejde omkring en ny aftale, der skal redde folk fra at blive fyret efter hjælpepakkernes udløb. For flere danskere har allerede modtaget fyresedlen.

Niels Jørgensen er direktør for Støtforeningen, der producerer og sælger skrabelodder til skoleklasser og foreninger. De har været hårdt ramt af skolelukningerne og benyttet sig af lønkompensationen. Henimod udløbet af denne kompensation var han i vildrede – og er det stadigvæk.

Den nye trepartsaftale mellem FH, DA og regeringen - Erstatter lønkompensationsordningen - Aftalen giver mulighed for at dele arbejdet mellem ansatte i stedet for at fyre folk. Den gælder for resten af året. - Mens folk er hjemme fra arbejde skal de kunne modtage dagpenge. - Den maksimale dagpengesats bliver derfor forhøjet til 23.000 kroner - Ansatte, der indgår i en arbejdsfordeling, vil ikke bruge af deres dagpengeret. Kilde: Beskæftigelsesministeriet

»Det er det værste, jeg har set i mange år. Vi står alle i et vakuum og aner ikke, hvornår man kan få medarbejdere på halv tid, hvor man skal søge henne, og hvad der skal ske,« siger han til B.T.

Som virksomhedsejer finder han det umuligt at navigere i, og han fortæller, at mange ikke engang haft muligheden for at vente på det her udspil.

For fredag blev mange danskere præsenteret for en fyreseddel. Noget Niels Jørgensen mener, at man kunne have undgået.

»Hvorfor fremskyndes sådan et udspil ikke, så det ligger klar ved udløbet af det forrige,« siger Niels Jørgensen uforstående og melder, at det er håbløst, at den nye aftale først kom en dag eller to efter den gamle.

Niels Jørgensen mener, at regeringens udspil skulle havde været fremskyndet og været på plads meget tidligere. Privatfoto Vis mere Niels Jørgensen mener, at regeringens udspil skulle havde været fremskyndet og været på plads meget tidligere. Privatfoto

Manglen på rettidig omhu fra regeringen mærkede Jydsk Emblem Fabrik i Malling. De måtte fredag sige farvel til otte medarbejdere ud af i alt 33 ansatte.

De mange aflysninger af landets store kulturelle begivenheder har kostet dyrt for virksomheden. 100.000 armbånd til det aflyste Classic Race i Aarhus er en af de mange ting, som virksomheden har produceret uden at kunne sende det afsted til arrangementerne.

Direktør i emblemfabrikken, Stig Hellstern, skrev tilbage i slutningen af maj et åbent brev til regeringen. Heri foreslog han allerede dengang en fordeling af arbejdstimerne, så han kunne beskæftige så mange medarbejdere som muligt.

Han fik intet svar og havde nu ingen anden mulighed end at afskedige ansatte.

Stig Hellstern har mærket konsekvensen af den sene udmelding i sin virksomhed. Privatfoto Vis mere Stig Hellstern har mærket konsekvensen af den sene udmelding i sin virksomhed. Privatfoto

»Jeg havde medarbejdere hjemme i et halvt år på lønkompensation, der i stedet kunne have fordelt arbejdet mellem sig lang tid før,« siger han og melder sig i koret af kritikere, der mener, at meldingen om den nye aftale kom alt for sent fra Beskæftigelsesministeren, Peter Hummelgaard.

Stig Hellstern har fortalt til dem, der modtog en fyreseddel, at hvis han på nogen mulig måde kan hive den i stykker inden deres fratrædelse, så gør han det.

Men for nu var han bundet til at melde de triste nyheder.

Beskæftigelsesministeren udtalte mandag til P4, at han ikke mente, at aftalen lander sent. Han markerede tværtimod, at de heldigvis fik aftalen på plads, inden den gamle udløb:

Jydsk Emblem Fabrik har mistet en del omsætning grundet de mange aflyste kulturbegivenheder. Foto: Jydsk Emblem Fabrik Vis mere Jydsk Emblem Fabrik har mistet en del omsætning grundet de mange aflyste kulturbegivenheder. Foto: Jydsk Emblem Fabrik

»Vi nåede heldigvis at lande en aftale her inden mandag morgen, hvor mange firmaer, som desværre stadigvæk er i problemer på grund af coronavirussens hærgen, skulle begynde at tage stilling til, om de skulle begynde at fyre,« udtalte ministeren til radiokanalen.

Han kaldte desuden den nye aftale for ‘stærk’ og et ‘markant forbedret værktøj’, men det hjælper på ingen måde Stig Hellstern med at kunne trække fyringer i land.

»Aftalen kan ikke komme på samme dag, som man skal til at tage stilling til, om man skal fyre en stor del af ens medarbejdere eller ej. Det er jo alt, alt for sent,« fortæller han til B.T.