Direktør hos affaldskoncern svarer igen på kritik af valget af Lars Christian Lilleholt til bestyrelse.

Affaldskoncernen Marius Pedersen er overrasket over den kritik, der har været, efter koncernen har valgt Lars Christian Lilleholt ind i bestyrelsen blot en uge efter hans afgang som Venstres klima- og forsyningsminister.

Det fortæller den administrerende direktør hos Marius Pedersen, Simon Clausen.

- Vi ser ikke et problem i det - hverken kort eller lang sigt. Han (Lilleholt, red.) forstår at skille tingene ad, ligesom os andre i den professionelle verden, siger han.

Kritikken, der har lydt, er blandt andet blevet rejst af professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing.

Han mener, at der bør indføres regler, der forhindrer ministre og topembedsmænd i at skifte til en magtfuld stilling i det private erhvervsliv eller lobbyorganisationer efter endt periode i politik.

Ifølge den administrerende direktør hos Marius Pedersen har de udelukkende haft positive overvejelser i forhold til Lilleholts tidligere virke.

- Vi ønsker at sikre den stærkest mulige bestyrelse med brede og forskellige kompetencer, siger Simon Clausen, der fremhæver Lilleholts erfaringer med forsyning og fjernvarme.

Han afviser, at Lilleholt skulle misbruge sin viden fra ministerposten i bestyrelsen.

- Hvis der er noget, han har erfaret som minister, hvor det på det tidspunkt var fortroligt for sådan nogen som os, så er jeg sikker på, at han vil holde det fortroligt, siger direktøren.

Lars Christian Lilleholt fik tilbudt posten i april første gang, hvor han ifølge Simon Clausen afviste den grundet sin ministertitel.

- Først på den anden side af valget holder vi et møde, hvor vi spørger, om han er interesseret eller ej, hvor han takker ja, siger Simon Clausen.

I Norge, Sverige, Storbritannien og Frankrig er der regler, der begrænser ministres og topembedsmænds muligheder for at skifte side, før en karensperiode på mellem et halvt og tre år er udløbet.

Hvis samme regler skulle blive indført i Danmark, vil affaldskoncernen respektere dem, siger Simon Clausen.

/ritzau/