Nedlukningen af frisørerne kommer til at koste fyringer og konkurser, hvis ikke regeringen forbedrer hjælpepakkerne fra foråret.

Sådan lyder det fra Jakob Brandt, administrerende direktør i SMVdanmark, som organiserer frisører og andre mindre selvstændige erhvervsdrivende som eksempelvis kosmetologer og fysioterapeuter.

Frisørerne lukker ned fra på mandag og frem til i hvert fald 3. januar.

»Det er en spand iskoldt vand i hovedet på frisørerne, som har kæmpet sig igennem et langt og hårdt 2020,« siger Jakob Brandt som reaktion på regeringens nedlukning af frisører og andre liberale erhverv.

Jakob Brandt, adm. direktør i SMVDanmark. Foto: Pressefoto

Han påpeger, at adskillige frisører tabte mange penge i foråret, og kun har klaret sig gennem sommeren og efteråret med skindet på næsen.

Frisørerne har blandt andet haft ekstra udgifter og omsætningstab på grund af medarbejdere, der har været sendt hjem til coronatest eller har været sygemeldt med corona.

»Epidemien har gnavet helt ind til benet. Der er ikke flere penge på kistebunden hos frisørerne,« siger Jakob Brandt.

Han opfordrer i klare vendinger regeringen til at forbedre regeringens hjælpepakker, så frisører og andre liberale erhverv som eksempelvis kosmetikere og fysioterapeuter bliver kompenseret fuldt og helt for den nye nedlukning.

Dijana Kuburovic, der ejer Frisør Grønnegade i Indre By København, lukker sin salon, onsdag den 18. marts 2020. Nu skal hun lukke den igen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Det er nødvendigt med fuld kompensation nu. For situationen er en anden end i foråret. Frisørerne har ikke den opsparing, de havde i foråret. Kassen er tom,« siger Jakob Brandt og tilføjer:

»Når virksomhederne igen skal vise samfundssind og lukke ned for at hindre smittespredning, er det lige så vigtigt, at samfundet viser virksomhedssind og sørger for, at virksomhederne bliver fuldt kompenseret.«

Sker det ikke, vil det ifølge Jakob Brandt resultere i fyringer og konkurser.

Han appellerer ikke blot til regeringen om at forbedre hjælpepakkerne, men også til den enkelte dansker om at efterleve myndighedernes restriktioner og anbefalinger.

»Det kommer til at få langvarige konsekvenser for virksomhederne og beskæftigelsen, hvis ikke vi alle sammen efterlever retningslinjerne. Mange af dem, vi kender, vil kunne se ind i en fyring, hvis vi ikke ikke efterlever myndighedernes retningslinjer og anbefalinger.«

Regeringen meldte på pressemødet kl. 18 ud, at nedlukningen løber frem til 3. januar.

Jakob Brandt har en forventning om, at nedlukningen ender med at blive forlænget.

»Jeg sidder desværre tilbage med en kæmpe frygt for, at danskerne er så corona-trætte, at mange vælger at overhøre myndighederne anbefalinger og samles med for mange hen over julen. Så trods indgrebene over for erhvervslivet er jeg bange for, at smitten stikker af efter nytår, og at nedlukningen kommer til at vare langt ind i januar.«