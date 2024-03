»Det er rigtig voldsomt og urimeligt.«

De ord kommer fra Dina Myrup Raabjerg, der på tirsdag i næste uge skal overtage Søren Pape Poulsens tomme stol i Folketinget.

Hun er nemlig førstesuppleant i Vestjyllands Storkreds, som Søren Pape Poulsen var valgt i, og derfor har hun fået at vide, at hun overtager den ledige plads, efter han lørdag døde efter en hjerneblødning.

»Jeg har været i chok, siden jeg lørdag fik oplysningen om, at Søren Pape Poulsen var død,« siger Dina Myrup Raabjerg, der først nu er ved at komme sig over chokket.

Her ses Søren Pape Poulsen og Dina Myrup Raabjerg sammen. Foto: Privat Vis mere Her ses Søren Pape Poulsen og Dina Myrup Raabjerg sammen. Foto: Privat

»Siden i morges klokken seks har mange ringet om, hvad jeg siger til nu at skulle i Folketinget, og chokket er først nu ved at lægge sig,« siger hun.

Dina Myrup Raabjerg på 53 år fortæller, at hun stillede op ved sidste valg, fordi hun rigtig gerne ville i Folketinget.

Hun fik 770 personlige stemmer, og det var nok til at blive førstesuppleant i Vestjyllands Storkreds.

»Det er nogle ret svære rammer. Da jeg stillede op, så var det jo selvfølgelig, fordi jeg gerne ville ind, men der er jo ikke nogen, der ønsker at komme i Folketinget, fordi der er nogle andre, der pludselig ikke er her mere,« siger hun.

Dina Myrup Raabjerg har været byrådsmedlem i Ikast-Brande Kommune siden 1. januar 2022, og hun kommer da også til at pendle mellem Ikast, hvor hun bor, og så Christiansborg i København.

»Jeg bor med min mand og vores hund. Jeg kan se, at en del af Folketingets medlemmer tager deres hund med ind på Christiansborg, men min må hellere blive hjemme,« siger hun.

Søren Pape Poulsen skal bisættes lørdag klokken 11 i Viborg Domkirke. Her skal biskop i Viborg Stift, Henrik Stubkjær, stå for bisættelsen.

