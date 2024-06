Danske Regioners medicinudgifter fortsætter med at stige på grund af blandet andet diabetesmedicin.

Øgede udgifter til tilskudsmedicin, heriblandt lægemidler mod diabetes, vil bidrage til en stigning i regionernes udgifter på 400 millioner kroner i 2024.

Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse fredag morgen.

Stigningen kommer til trods for en prisnedsættelse på diabetesmedicin og et patentudløb på blodfortyndende medicin.

Af lægemidler på markedet for diabetesmedicin kan blandt andet nævnes Ozempic fra Novo Nordisk.

Også medicin mod ADHD samt blodfortyndende medicin bidrager til stigningen i udgifterne i 2024.

Medicinudgifterne steg også i 2023 - med 1,7 milliarder kroner.

Samlet udgjorde medicinudgifterne dermed omkring 18 milliarder kroner i 2023.

De høje udgifter tvang i 2023 regionerne til at gennemføre en række besparelser på hospitalerne i slutningen af året.

Blandt andet blev der skruet ned for tempoet i afviklingen af planlagte operationer.

- Problemet er ikke forsvundet, for medicinudgifterne er fortsat høje og stiger stadig. Vi risikerer, at vi bliver nødt til at bremse op igen i år, siger Mads Duedahl (V), næstformand i Danske Regioner, i pressemeddelelsen.

Danske Regioner forhandler i disse dage med regeringen om næste års økonomiaftale.

Mads Duedahl håber, at regeringen vil hjælpe regionerne med at håndtere de stigende udgifter.

- Ingen af os kan være tjent med, at hele sundhedsvæsenet bliver kompromitteret af en nødvendig men også bunden udgift, som regionerne stort set ikke har nogen indflydelse på, siger han i pressemeddelelsen.

Regionerne overholdt budgetterne i 2023, men kan i henhold til budgetloven blive ramt af økonomiske sanktioner, hvis det ikke lykkes.

