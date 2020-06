Medlemmer i risikogruppe bør blive hjemme fra idrætsfaciliteter, selv om de åbnes fra mandag, mener DGI.

Der var gode nyheder til idrætsglade danskere, da regeringen og Folketingets partier lørdag aften blev enige om at fremrykke åbningen af indendørs idrætsfaciliteter til 8. juni.

Men er man en person i en af myndighedernes særlige risikogrupper, der kan få et svært sygdomsforløb i tilfælde af coronasmitte, bør man fortsat holde sig væk.

Det siger DGI's formand, Charlotte Bach Thomassen.

- Vi er nødt til at appellere til vores enkelte medlemmer. Har man det dårligt, er man i risikogruppe, eller føler man sig syg, skal man blive hjemme. Også fra foreningsaktivitet. Fuldstændig som vi er blevet belært over de sidste uger og måneder.

- Vi skal stadig tage vare på hinanden. Det er en kontrolleret åbning, og er man i risikogruppe, skal man selvfølgelig være ekstra påpasselig, siger DGI-formanden.

Det er op til den enkelte at vurdere, hvornår vedkommende føler sig tryg ved at vende tilbage til sin idræt.

- Vi håber jo at se så mange af vores medlemmer som overhovedet muligt. Men er man i tvivl, er det sundhedsmyndighederne og sin egen læge, man skal kontakte, siger hun.

Frem mod mandag pågår et arbejde med at definere de nærmere retningslinjer for genåbningen.

De knap 1,7 millioner medlemmer af DGI kan forvente at vende tilbage til en lidt anden træning, end de er vant til.

- Der er ingen tvivl om, at når man møder ind til sin træning nu, skal man have god håndhygiejne, man skal spritte rekvisitter af, og man skal holde god afstand, siger hun.

Desuden er det endnu uklart, hvordan idrætsforeningerne skal sørge for, at omklædningen eksempelvis kan ske efter sundhedsfaglige retningslinjer.

- Det skal vi have afklaret i løbet af de næste par dage. Men vi er tilbage i fællesskaberne, og vi kan dyrke vores idræt. Det er der stærkt behov for, siger Charlotte Bach Thomassen.

