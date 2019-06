Efter et parløb før valgkampen mener Dansk Folkeparti nu, at Socialdemokratiets politik er en trussel.

I interview og på sociale medier skærper Dansk Folkepartis top søndag retorikken over for Socialdemokratiet.

Søndag kalder partiets gruppeformand Peter Skaarup Socialdemokratiets politik for en trussel mod landbruget, økonomien og udlændingepolitikken på Twitter.

Før valget nærmede Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti sig ellers hinanden. Formændene Mette Frederiksen (S) og Kristian Thulesen Dahl (DF) har blandt andet optrådt i fælles interviews. Men nu er udmeldingerne helt anderledes.

- Retorikken har fået en tand til. For det et gået op for Dansk Folkeparti, at de små nuancer, de har lagt ind mellem sig selv og Socialdemokratiet, slet ikke er nok.

- Der skal meget mere til for at ændre indtrykket af, at de to partier har noget kørende, siger politisk kommentator og tidligere særlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt (S) Noa Redington om udmeldingerne.

Allerede midt i valgkampen meldte Kristian Thulesen Dahl ud, at et samarbejde med Socialdemokratiet kun kunne ske, hvis det var i regering og altså uden støttepartierne i rød blok.

Det har dog ikke ændret det store i meningsmålingerne, hvor Dansk Folkeparti ser ud til at gå markant tilbage og blå blok tabe magten. Og Noa Redington tror da heller ikke, at den senest skærpede retorik vil gøre en forskel.

- At komme tre dage før et valg - hvor man står til at tabe ti procentpoint - og så rette så hårdt et angreb mod et parti, man ellers har bygget meget op omkring, det virker forsmået. Og jeg tror ikke, det får nogen effekt.

- Det bliver meget svært at nå at lægge afstand til Socialdemokratiet. Det giver god mening, men det skulle være sket i starten af valgkampen.

- Det er meget sent, det kommer dette her. Og jeg tror ikke, at det er noget der forstyrrer Mette Frederiksens nattesøvn, siger Noa Redington.

Han mener grundlæggende, at strategien med at nærme sig Socialdemokratiet har slået fejl for Dansk Folkeparti, da det har trukket stemmer tilbage til Socialdemokratiet.

- Det har udvisket forskellen mellem de to partier. Og når man har nærmet sig Socialdemokratiet, så har det for det første sendt egne vælgere mod dem, og det har givet plads til Nye Borgerlige og Stram Kurs.

- Det vil stå tilbage som en af de helt store strategiske fejlbeslutninger i denne her valgperiode, siger Noa Redington.

