4.b på Nørrevangsskolen i Randers havde forleden religionsundervisning, hvor en elev fortalte om sin religion, islam. Her viste han blandt andet sin bededragt frem for klassen.

Men det er ikke alle, der mener, at den slags er passende på en folkeskole.

'I 4.b har vi i Religion arbejdet med islam, og i dag viste X tøj, som man har på, når man beder,' skrev skolen på sin profil på Facebook.

Statusopdateringen med det dertilhørende billede har vakt stor vrede blandt byrådsmedlemmer i Randers fra Dansk Folkeparti.

'Frygteligt at dette foregår på en skole her i Randers, det vil vi under ingen omstændigheder finde os i,' skrev Nick Zimmermann fra Dansk Folkeparti i et opslag på sin profil den 17. januar og fortsatte:

'Stakkels 4.b, der har været tvangsindlagt til at høre på dette. Det her kommer til at få konsekvenser, for islam skal INGEN rolle spille på vores folkeskoler, det er helt sikkert!'

Og han er ikke den eneste. Også hans partifælle Frank Nørgaard, der også er byrådsmedlem i Randers, er vred over det.

'Så faldt folkeskolen i Randers Kommune desværre også for islam!,' lyder den hårde indledning på hans Facebook-profil.

Er det i orden, at en 4. klasse-elev fortæller om sin religion iført en bededragt?

'Jeg var ellers af den overbevisning, at man på skolerne i Randers var klogere, men desværre har dette 'mangfoldighedsopslag' vist det stik modsatte! Danske elever bliver igen tvunget til at blive beriget med islams undertrykkende kultur, mens muslimske børn fritages for kristendom, julegudstjeneste og alt, hvad der ellers er en del af det at være dansker.'

Han kalder det for en 'misgerning' og underminerende for Danmark.

'Hvis jeg var forælder til et barn, som blev misbrugt til at fremelske en voldelig og undertrykkende religion, så ville jeg klage til kommunens Skole- og uddannelsesudvalg eller simpelthen fjerne mit barn fra skolen!,' skriver Frank Nørgaard, inden han ligeledes giver udtryk for, at det får konsekvenser for skolen.

Skoleleder Martin Hyldgaard Larsen forstår ikke, hvorfor Nørrevangsskolen skal gøres til en del af politikernes dagsorden.

»Vi undrer os over, at det har skabt den debat og tone, som har kørt på vores Facebook,« siger han og fortsætter:

»Vi kan konstatere, at mange af dem, der har ytret sig negativt er folk, der ikke har tilhørsforhold til Randers eller os.«

Skolelederen afslører, at han har fået en håndfuld positive tilbagemelding på sin telefon og e-mail fra randrusianere, der støtter op om initiativet. Han forstår ikke, at det skulle være et knæfald for Islam.

»Det har jeg svært ved at forholde mig til. Det er ikke det, der er budskabet. Det er en del af undervisningen. Den tavle han står foran er fra undervisningsportalen, der hedder Clio Online, som flere skoler bruger.«

Martin Hyldgaard larsen fortæller, at det er en del af religions-undervisningen, at man også bliver oplyst om andre religioner end kristendom. Derfor var det ganske naturligt, at eleven fik lov til at fortælle om det, og lige så naturligt, at skolen har delt det på Facebook.

Blandt Nørrevangsskolens elever er cirka halvdelen af eleverne af anden etnisk oprindelse end dansk. Ifølge lokalmediet repræsenterer de 22 forskellige nationaliteter.

Formanden for kommunens skole- og uddannelsesudvalg, Steen Bundgaard (S) mener heller ikke, at der er et problem. Han kalder det for en storm i et glas vand, hvor meget af debatten på de sociale medier har været under bæltestedet.

»At kalde Nørrevangsskolens opslag for en reklamesøjle for islam er helt hen i vejret. Det svarer jo blot til, at en af klassens elever i forbindelse med undervisning i, hvordan man kan bygge gokart, har fået lov til at fremvise sin egen gokart for klassen,« siger han til Randers Amtsavis.