Tidligere kultur- og fritidsborgmester i København Carl Christian Ebbesen er havnet i sag om dobbeltløn.

København. Dansk Folkepartis Carl Christian Ebbesen, der netop er stoppet som kultur- og fritidsborgmester i København, er havnet i en sag om dobbeltløn.

Han står til at modtage en halv million kroner i eftervederlag, og på mandag begynder han et nyt fuldtidsjob som økonomisk sekretær i DF's landsorganisation på Christiansborg.

Det skriver DR Nyheder.

Netop DF var meget kritisk, da Venstres Carl Holst for to år siden både fik løn som forsvarsminister og eftervederlag fra sit tidligere job som formand for Region Syddanmark.

Ebbesen har ikke ønsket at kommentere sagen om dobbeltløn til DR Nyheder.

Ritzau har også forgæves forsøgt at få en kommentar fra Ebbesen. Men i DF's pressetjeneste regner man med, at Ebbesen beholder sit eftervederlag

Sagen kommer, kort tid efter at den tidligere teknik- og miljøborgmester i København, Enhedslistens Morten Kabell, også havnede i sag om dobbeltløn.

I januar er han begyndt i et chefjob i det private erhvervsliv, men Kabell beholder sit eftervederlag. Det er ikke et brud på reglerne, men netop Enhedslisten er kritiske over for politikere, der modtager dobbeltløn.

