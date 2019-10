En dansk ambassadør sætter lighedstegn mellem Dansk Folkeparti og fremmedfjendske, mener Søren Espersen (DF).

»Uanset om det så er os eller Rasmus Paludan, skal han ikke formulere sig på den måde, det mener jeg ikke, han skal. Jeg mener, det er galt, det der foregår,« siger Søren Espersen.

Det gør han til Politiken, efter han har set et tweet fra den danske ambassadør i Australien, New Zealand og Fiji, Tom Nørring.

Hele sagen begyndte, efter Australien sendte et dokumentarprogram om, hvordan Danmark er et stærkt højreorienteret land.

Den påstand valgte en professor ved navn Andrew Scott at kommentere på ved at lægge noget fakta på bordet.

Han skrev blandt andet, at 'vælgernes tilslutning til Dansk Folkeparti, som aftenens #ForeignCorrespondent (dokumentarprogrammet, red.) fokuserer på, faldt faktisk med 8,7 procent ved det danske folketingsvalg i år. Partiet mistede 16 mandater, og den profilerede højreorienterede og racistiske klovn Rasmus Paludan kom ikke ind.'

Her må det stå for hans egen regning, at han nævner Dansk Folkeparti og Stram Kurs i samme eksempel. Men det er den danske ambassadørs svar til tweetet, der har fået Søren Espersen op i det røde felt.

Ambassadøreren svarer nemlig:

'Ja, den del af historien blev ikke fortalt i Foreign Correspondent i aften = at de danske vælgere klart forkastede den yderste højrefløjs fremmedfjendske politik.'

Problemet med det svar er ifølge Søren Espersen, at ambassadøren dermed accepterer præmissen om, at DF og Stram Kurs kan sættes i samme bås. Og det er altså det, der 'er helt galt,' som han siger.

Derfor vil han nu tage sagen op med udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Udenrigsministeret har også allerede taget afstand fra tweetet, selvom de over for Politiken understreger, at deres ambassadører naturligvis har ytringsfrihed. De skriver:

»Udenrigsministeriet forventer generelt, at ambassadørerne agerer partipolitisk neutralt, når de udtrykker sig som repræsentanter for Danmark,' og fortsætter:

'Men ambassadørerne har som alle offentlige ansatte deres ytringsfrihed. I den konkrete sag mener jeg, at ambassadøren burde have gjort klart opmærksom på, at der var tale om hans egen personlige holdning og ikke om det danske Udenrigsministeriums holdning.'

Tom Nørring blev ambassadør i Australien og dermed også New Zealand og Fiji i 2019.

Dansk Folkeparti gik 12,4 pct. tilbage i det seneste folketingsvalg og endte dermed med 8,7 pct. af stemmerne, svarende til 16 mandater. Stram Kurs blev ikke valgt ind, da partiet ikke formåede at få stemmer nok til at komme over spærregrænsen.