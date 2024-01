En ejendom i London, som EU har forladt efter brexit, kan ende med at koste Danmark millioner.

Det viser et lækket dokument, som har ført til interne diskussioner i parlamentet og nu også vrede hos Dansk Folkepartis repræsentant i Bruxelles.

Ejendommen på i alt 26.000 kvadratmeter blev leaset af EU i 2011 til 900 af unionens ansatte, men disse flyttede allerede seks år senere ud igen, da Storbritannien gennemførte brexit og forlod EU.

Nu risikerer EU-medlemslandene at dække husleje for de forladte lokaler, som er leaset helt frem til 2039.

Lokalerne var ellers blevet udlejet til amerikanske WeWork – men selskabet har i november indgivet konkursbegæring og ser derfor ikke ud til at kunne betale husleje meget længere.

»Som forhandlingerne med WeWork UK fortsætter, virker det stadigt mere sandsynligt, at EU-budgettet skal bruges til at bidrage til huslejen for ejendommen på 30 Churchill Place, som indtil nu har været fuldt dækket af WeWork UK«, lyder det i et af flere fortrolige dokumenter, som B.T. har set.

I værste fald kan det koste EU 3,2 milliarder

Uden en løsning for 2024 står EU over for en regning på 235 millioner kroner for lokalerne, fremgår det af dokumenterne, der for nylig er blevet sendt rund i EU-parlamentet.

Finder man ikke nogen til at dække huslejen inden 2039, kan regningen i værste fald ende på 3,2 milliarder kroner. For Danmark, som betaler 1,9 procent af EU-budgettet, er det omkring 60 millioner.

At man ikke finder nogen lejer kan lyde som et usandsynligt scenario – men EUs lægemiddelagentur, som har holdt til i lokalerne og derfor står med opgaven, vurderer ikke, at de nye lejere kommer lige foreløbig.

Det skyldes blandt andet en nedgang i markedet for erhvervsejendomme, som er blevet kædet sammen med stigende hjemmearbejde.

»Der er et overskud af kontorlokaler i Canary Wharf med en ledighedsrate på helt op til 15,6 %,« oplyser lægemiddelagenturet i et svar til parlamentsmedlemmerne.

»Det er usandsynligt, at en enkelt lejer vil acceptere at overtage hele bygningen. Det mest sandsynlige er, at forskellige lejere vil indtage nogle af etagerne på forskellige tidspunkter.«

Frygter, at det vil vare i årevis

EU-parlamentariker Anders Vistisen (DF) kalder det »en skandale« og »et symbol på en herskende kultur« i EU, hvor han mener, at man er uforsigtig med budgetterne.

»EU er ikke særlig påpasselig med skatteborgernes midler, og det ender med en ekstraregning, som også rammer danskerne. Det vanvittige er, at det kunne have været undgået.«

Han siger, at EU har »haft travlt« med at få sine ansatte ud af London for at »straffe Storbritannien for brexit« og derfor har truffet en forhastet beslutning om at viderelease bygningen til WeWork.

I stedet skulle man have fundet et selskab til at overtage hele lease-aftalen, inden man valgte at trække EU's ansatte ud af bygningen, siger han.

Vistisen frygter nu, at EUs dårlige forhandlingsposition vil blive dyr.

»Jeg frygter, at EU tager en eller flere lejere ind, som ikke vil betale det fulde lejebeløb, og som vi så skal subsidiere i årevis.«