Steen Petersen, Dansk Folkepartis nu tidligere formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Faxe, har fået en skriftlig advarsel fra partitoppen på Christiansborg.

Det oplyser partisekretær Poul Lindholm Nielsen til bt.dk.

“Vi har givet ham en skriftlig advarsel. Og den har han accepteret,” siger Poul Lindholm.

Advarslen gives som følge af byrådspolitikerens kontroversielle opslag på sin Facebook-side søndag, hvori Steen Petersen opfordrer myndigheder til at rette våben mod migranter og skyde.

“Betjentene skal skyde for at ramme”, hed det i opslaget, der siden er fjernet, og som var DF’erens kommentar til en artikel om, at afrikanske migranter havde tiltvunget sig adgang til den spanske enklave Ceuta i Marokko.

I teksten underskrev han sig som DF-formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Faxe Kommune. Og udtalte sig dermed på vegne af udvalget, der ikke var taget i ed.

Det kostede i går Steen Petersen formandsposten. Han valgte selv at trække sig - inden et flertal i udvalget havde givet ham et mistillidsvotum.

Ifølge Poul Lindholm handlede Dansk Folkepartis lokale folk i Faxe selv sagen af, og Steen Petersen meddelte mandag aften, at han trak sig.

“Fra partiet tager vi afstand fra hans opslag, for man skal på ingen måde anbefale nogen at skyde på mennesker. Det er ikke partiets politik at skyde på folk. Og man skal slet ikke blande sig i, hvad de spanske myndigheder skal gøre. Vi er tilfredse med, at han tager konsekvensen af det her og har trukket sig som formand,” siger Poul Lindholm.

Dansk Folkeparti har før ekskluderet medlemmer, der har ytret sig kontroversielt. Vil Steen Petersen være på dagsordenen ved næste hovedbestyrelsesmøde?

“Det er jo ikke op til mig at bestemme, men det tror jeg ikke. Ikke med mindre der sker et eller andet. Lige nu er vi tilfredse med, at han har fjernet det her opslag fra Facebook. Og tilfredse med, at han har trukket sig som udvalgsformand. Men det er klart, at vi vil holde lidt øje med ham og med, hvad han skriver på Facebook den kommende tid,” siger Poul Lindholm.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Steen Petersen.