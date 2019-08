'Inger Støjberg er blevet vraget af Venstres ledelse. Det er et selvmål for Venstre. Vælgerne blev Snydt!'

Sådan lyder den kontante udmelding fra Dorthe Ullemose (DF), der er byrådsmedlem i Svendborg og forhenværende folketingsmedlem.

Kritikken blev bragt tirsdag i et opslag på Ullemoses Facebook-profil.

Her langer hun ud efter Venstres folketingsgruppe på baggrund af, at Inger Støjberg ikke blev en del af topledelsen.

'Inger Støjberg blev brugt som lokkemad, og nu bliver hun vraget. Støjbergs linje er ikke Vs linje. Jeg kan godt forstå at Venstres bagland er vrede.'

Dorthe Ullemose, der valgte ikke at genopstille ved det seneste folketingsvalg, uddyber over for B.T.

»Jeg kan ikke bestemme, hvordan Venstre gør, men det er da bare mærkeligt, at Inger Støjberg bliver vraget, når hun har fået så mange personlige stemmer,« siger hun og fortsætter:

»Det er altså lidt mærkeligt, at man fra Venstres side skyller hende ud med badevandet. Hun har jo fået over 28.000 personlige stemmer. Det er især ærgerligt, fordi vi hos DF er glade for den linje, hun har lagt i samarbejde med Martin Henriksen.«

Byrådsmedlemmets reaktion kommer også på bagkant af, at DF-formand Kristian Thulesen Dahls undren.

Den gav han udtryk for på Twitter efter kampvalget i Venstre, hvor Sophie Løhde gik med sejren og er nu gruppenæstformand for partiet.

'Hvad skete lige der? Venstre vrager Inger Støjberg til ledelsen. De bestemmer selvfølgelig helt selv deres konstituering, men hvis det er udtryk for et politisk kursskifte i udlændingepolitikken, vækker det selvsagt bekymring!,' lød det fra formanden.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Venstre. Det har foreløbig ikke været muligt.