Inger Støjberg kan om ganske kort tid tilføje 'forhenværende' foran titlen som folketingsmedlem.

Et massivt politisk flertal mener nemlig, at eksministeren efter sin ubetingede fængselsdom i Rigsretten ikke længere er værdig til at sidde i Folketinget.

Og intet parti begræder Støjbergs exit mere end Dansk Folkeparti.

I anledning af dagens afstemning har partiets forbrugerordfører, Mette Hjermind Dencker, valgt at vise sin støtte på en anderledes måde.

Hun har nemlig valgt at kopiere Støjbergs velkendte knold, som er blevet brugt som et form for politisk logo for politikeren, siden hun forlod Venstre i begyndelsen af året.

»Nu har jeg jo ikke fint, rødt hår. Det ville nok være lidt overkill at gøre for en dag,« fastslår Mette Hjermind Dencker, der har været udtalt i sin politiske støtte til Inger Støjberg.

Inger Støjbergs frisure og genkendelige røde knold ses her brugt på banner foran Rigsretten, hvor politikeren blev idømt 60 dages ubetinget fængsel.

Og den støtte ses altså for fuld udblæsning i dag.

»Så jeg har sat min knold op. 'Je suis Inger', vi står bag dig. I dag er vi alle Inger. Vi forstår dig,« lyder det stolt fra DF'eren, der tilføjer:

»Det er en følelsesladet dag for os i Dansk Folkeparti. For hver eneste af os ville have gjort det samme i hendes sted. Så vi sidder alle sammen med følelses af, at det kunne være os i dag.«

Inger Støjberg er dømt for at have brudt ministeransvarsloven i sagen om ulovlig adskillelse af unge asylpar.

Det var 25 ud af 26 rigsretsdommere, der bakkede op om dommen over Støjberg, der sad som udlændingeminister fra 2015 til 2019.

Dansk Folkeparti har under hele rigsretssagen bejlet til Inger Støjberg, der siden januar har været løsgænger i Folketinget.

Hun anses af mange som en mulig kandidat til formandsposten i partiet, hvis hun altså melder sig under fanerne.

Dansk Folkeparti er sammen med Nye Borgerlige de eneste, der stemmer imod at erklære Støjberg for uværdig til fortsat at sidde i Folketinget.