Dansk Folkepartis Søren Espersen holdt ikke igen, da han torsdag aften deltog i Debatten på DR 2.

Her langede han kraftigt ud efter Venstres formand Lars Løkke Ramussen.

Han kaldte blandt andet Lars Løkke Rasmussens ageren under valgkampen ’ussel’.

»Der har været en blå blok, som har virket i rigtig mange år, og nu har Statsministeren ødelagt den,« sagde Søren Espersen:

»Vi så frem til et samarbejde med den borgerlige lejr. Vi ville i regering med Venstre osv. Vi kunne sagtens have fundet ud af det, indtil Statsministeren ødelagde det.«

Herefter skruede Søren Espersen op for retorikken.

»Han ødelagde det midt under valgkampen. Det lykkedes ham at sparke til de Konservative, Liberal Alliance og os, selvom vi har holdt dem til magten i mange år. Det var usselt for os at opleve,« sagde han:

»Han skaber hele tiden tvivl. Han kommer hele tiden med nye meldinger, der bringer ham i centrum.«

Søren Espersen langer ud efter Lars Løkke Rasmussen. Foto: Søren Bidstrup

Jan E. Jørgensen fra Venstre deltog også i debatten.

Han tog hurtigt sin partiformand i forsvar:

»Dansk Folkeparti fik ikke et særlig godt valgresultat, og jeg tror først og fremmest, at I skal kigge indad,« sagde Jan E. Jørgensen.

Søren Espersen forklarede herefter Dansk Folkepartis nedsmeltning med, at Venstre og Socialdemokratiet har ’adopteret’ DF’s udlændingepolitik.