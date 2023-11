Dansk Folkepartis Peter Kofod er gået til tasterne på Twitter om den omtalte Mike Fonseca.

Her skriver han, at Dansk Folkeparti vil stemme nej til at sygemelde Mike Fonseca, medmindre han fremlægger en lægeerklæring.

'Løsgængere bør leve op til samme kriterier som medlemmer af grupperne ifm. sygemelding. DF stemmer derfor nej til at sygemelde Fonseca og indkalde stedfortræder medmindre han fremlægger lægeerklæring forud for udvalgets behandling af ansøgningen torsdag,' lyder det i opslaget.

Men under en time efter trækker DF'eren i land, fordi Mike Fonseca har allerede indleveret sin lægeerklæring til Folketingets formand.

»Det er ikke aktuelt nu, hvis han kan dokumentere over for Folketingets formand, at han er syg. Så er der bare ikke noget, kan man sige,« siger Peter Kofod til B.T.

Peter Kofods udmelding kommer, efter at Moderaternes folketingsmedlem Mike Fonseca fredag blev smidt ud af partiet på baggrund af et parforhold med en 15-årig pige. Det er i strid med partiets adfærdskodeks.

Mike Fonseca er dermed løsgænger i Folketinget, hvor han hurtigt gik på sygeorlov med løn.