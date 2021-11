Kristoffer Hjort Storm (DF) får travlt fra 1. januar 2022. Rigtigt travlt.

Efter en hæsblæsende uge med kommunal- og regionsrådsvalg, har Kristoffer Hjort Storm (DF) nemlig besluttet, at han beholder sin plads i både byrådet og regionsrådet efter flere overvejelser.

»Jeg skulle lige tænke over tingene og tale med forskellige mennesker, som kender til den arbejdsbyrde, der venter mig, og i fredags besluttede jeg mig for, at jeg skal sidde begge steder. Demokratiet har talt sit tydelige sprog, og det vil jeg gerne respektere,« forklarer Kristoffer Hjort Storm til B.T. Aalborg.

Det har krævet en del snakke med både den kommende regionsrådsformand Mads Duedahl (V) samt partiorganisationen om det tidspres, der uden tvivl bliver i 2022, hvor Kristoffer Hjort Storm skal varetage de to vigtige poster og ikke længere være kommunikationschef for Rekom fra 1. januar.

»Jeg synes, man skal acceptere den demokratiske proces, og vælgerne har valgt, at det er mig, der skal repræsentere Dansk Folkeparti i regionsrådet såvel som i byrådet, og derfor skylder man vælgerne at give det et forsøg,« fortæller Kristoffer Hjort Storm, som altså nu tager pladsen i regionsrådet foran partiets spidskandidat Ib Madsen samt skal sidde som Ældre- og omsorgsrådmand i byrådet.

De personlige stemmer til regionsrådsvalget blev til 1248 til Kristoffer Hjort Storm og 1108 til Ib Madsen.

»Han skal holde sig parat, for hvis jeg føler, at arbejdsbyrden er for stor, så går der ingen skår af mig, hvis jeg skulle trække mig og overlade pladsen til ham,« siger Kristoffer Hjort Storm.

Rent tidsmæssigt ser Kristoffer Hjort Storm det dog som en god og spændende udfordring at skulle sidde i begge råd fremover.

»I dag har jeg byrådsposter, som gør, at jeg har væsentligt flere byrådstimer, end jeg kommer til i regionsrådet. Derudover har jeg en ledende stilling i Rekom, så jeg er vant til at arbejde rigtig meget og på forskellige tidspunkter,« forklarer han og fortsætter:

»Jeg har i forvejen arbejdet væsentligt mere end 37 timer de seneste fire år.«