Dansk Folkepartis Steen Petersen har trukket sig som formand for Faxe Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsudvalg.

Det oplyser Knud Erik Hansen (S), som sidder i udvalget, til TV Øst.

Det sker, efter at DF's partisekretær har lagt afstand til hans udtalelser om at skyde mod migranter fra Afrika.

Partisekretær Poul Lindholm ( DF ) understreger, at DF ikke går ind for, at politiet skal skyde mod migranter, som forleden stormede den spanske enklave Ceuta i Marokko.

