Ledelsen i Dansk Folkeparti forsøger at slå hårdt ned på et ulmende oprør i partiet.

Men nu melder endnu en kritisk røst sig, efter hovedbestyrelsesmedlem Anders Vistisen har kritiseret ledelsen – og fået en kraftig advarsel for at gøre det.

»Mig kan de ikke give mundkurv på,« siger John Rosenhøj, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Odder Kommune.

Anders Vistisen, der også er tidligere medlem af Europa-Parlamentet, sagde i weekenden, at partiet »flakker rundt« og mangler retning.

»Vistisen har ret«

»Det primære problem er, at der ikke er nogen klar strategi. Tit er den værste beslutning at tage ikke at tage nogen beslutning,« sagde han til Avisen Danmark.

Det er John Rosenhøj, der er kendt for altid at bære en butterfly med dannebrogsflag, enig i.

»Vistisen har ret langt hen ad vejen, hvilket årsmøde 2020 og efterfølgende møder med ledelsen også har vist,« lyder det fra Rosenhøj.

Han kritiserer desuden ledelsens måde at håndtere Vistisens kritik.

Espersen er en »solkonge«

Både Pia Kjærsgaard og politisk næstformand Søren Espersen i DF har offentligt skældt Anders Vistisen ud.

»Han skal ikke gøre det igen, for så er der kun en reaktion mulig fra hovedbestyrelsen, og det tror jeg, enhver kan gætte sig til,« sagde Søren Espersen til TV 2 News.

Alligevel er John Rosenhøj ikke bange for at bakke Anders Vistisen op.

»Synes desværre, Søren Espersen opfører sig som en solkonge i hans kommentarer til TV 2 – det klæder ikke DF med den opførsel i stedet for at indrømme, ledelsen trænger til fornyelse i form af udvidelse af hovedbestyrelsen, således nyt blod, nye tanker kan medvirke til at lave DF's politik,« skriver han i et opslag på Facebook.

Søren Espersen er en »solkonge«, mener John Rosenhøj, der hellere ser, at ledelsen forholder sig til kritikken. Foto: Mads Claus Rasmussen

Til B.T. siger John Rosenhøj:

»Anders Vistisen har ret, og så er den ikke længere. Og jeg har ikke fået mundkurv på, for det er der ikke nogen, der kan give mig.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Søren Espersen, der svarer:

»No comments.«

