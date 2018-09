Dansk Folkepartis erhvervsskoleordfører er tilfreds med det udspil, som skal styrke erhvervsskolerne.

Nykøbing Mors. Dansk Folkeparti har erhvervsskolerne højt på listen over politiske prioriteringer, og derfor har erhvervsskoleordfører Marlene Harpsøe også nøje gennemlæst det udspil, som regeringen har præsenteret torsdag.

Og hun er tilfreds med det, hun har set.

- Der er masser af gode takter i det gennemarbejdede udspil, som regeringen er kommet med.

- Jeg kan se Dansk Folkepartis aftryk på meget af det, og det skal de virkelig have ros for, siger hun.

En række af Dansk Folkepartis mærkesager optræder således i udspillet. Marlene Harpsøe peger selv på nogle af de vigtigste med hendes briller.

- I dag er der nogen, der falder fra, fordi de har brug for mere tid på uddannelsen, og det tager udspillet hånd om.

- På samme måde er vi optaget af at sikre, at der er uddannelsestilbud over hele landet. Det er også nævnt i udspillet.

- Og så er vi også meget glade for, at der lægges op til, at folkeskoleelever fremover også skal vurderes ud fra, om de er parate til en erhvervsuddannelse på lige fod med gymnasierne, siger hun.

Derimod savner hun, at der kommer særligt fokus på rekrutteringen til uddannelsen som social- og sundhedsassistent.

- Vi står over for et stort problem de kommende år, hvor der bliver brug for mange flere hænder til ældreplejen.

- Alene i Helsingør Kommune, hvor jeg bor, mangler vi 60 sæt hænder. Det er vi nødt til at gøre noget ved, siger hun.

Dansk Folkeparti går til de kommende finanslovsforhandlinger med et krav om, at det såkaldte omprioriteringsbidrag, der pålægger erhvervsskolerne at spare to procent om året, skal fjernes.

Regeringen lægger imidlertid op til at bevare omprioriteringsbidraget.

- Det er en diskussion, der skal foregå i Finansministeriet. Det kommer vi ikke til at behandle i forhandlingerne om dette udspil, som foregår i Undervisningsministeriet, siger Marlene Harpsøe.

/ritzau/