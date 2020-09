Torsdag kunne Berlingske afsløre, at en kvinde har skrevet under på en shariakontrakt for at blive skilt.

Det vækker stor forargelse hos Dansk Folkeparti (DF), at en kvinde i Odense har skrevet under på en shariakontrakt for at blive skilt fra sin mand.

Det får DF til at kalde udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i samråd om sagen, som Berlingske torsdag har afsløret.

- Han skal tvinges til en forklaring - men også handling. For det er ikke noget, vi bare kan se igennem fingre med, siger udlændingeordfører Pia Kjærsgaard (DF).

Kvinden har skrevet under på et dokument med forskellige krav for at få lov til at blive skilt fra sin mand.

Ifølge dokumentet, som Berlingske har fået oversat fra arabisk, skal hun blandt andet betale 75.000 kroner til manden for at blive skilt.

Derudover mister hun retten til parrets børn, hvis hun finder en anden mand.

Dokumentet er ifølge Berlingske udfærdiget af imamen Abu Bashar og bygger på sharialoven.

Pia Kjærsgaard mener, der skal gøres meget mere fra regeringens side i sagen.

- Tesfaye skal komme med andet end ord. Det er jeg træt af at høre på. Hvad vil han gøre ved det her?, spørger hun.

/ritzau/