Lande, der ikke tager mod egne udviste statsborgere, skal nægtes adgang til Danmark, mener Messerschmidt.

Hvis et land ikke samarbejder med Danmark om at tage imod sine egne udviste statsborgere, skal det have konkrete konsekvenser.

Det mener DF, der vil ændre på visumreglerne, så personer fra landene, der ikke samarbejder, ikke kan rejse til Danmark.

Det gælder ved udvisning på grund af kriminalitet eller ved afslag på asyl, uddyber Morten Messerschmidt, der er folketingskandidat for DF.

- Vi vil gerne lægge det maksimale pres på de lande, som ikke vil tage imod deres egne udviste og afviste statsborgere, siger Messerschmidt.

Blandt andre Afghanistan, Armenien, Etiopien, Irak, Iran og Somalia vil blive ramt, påpeger han.

- De (landene, red.) skal have en følelig sanktion, så de kan mærke, at det betyder noget, at de ikke vil tage imod deres egne statsborgere.

- De skal på en no-go-liste, hvor det ikke er muligt for dem at få visum i Danmark og resten af EU, siger Morten Messerschmidt.

Messerschmidt forventer, at de nye regler vil få presset på de kriminelle udlændinge og deres hjemlande til at stige, så de kommer ud af Danmark.

- Pludselig løftes det fra at være politik til at få en praktisk betydning i hverdagen, at man ikke længere kan komme til EU eller Danmark som erhvervsdrivende eller turist, siger folketingskandidaten.

Dansk Folkeparti vil både tage forslaget op i Folketinget og i EU-regi, for at få en stor effekt.

