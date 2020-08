Dødslægen Elisabeth Wæver, politimorderen Palle Sørensen og toprockeren Vagn 'Krudt' Smith har én ting til fælles.

De var alle idømt livsvarigt fængsel, men blev alligevel løsladt, selv om de har mord på samvittigheden.

Men det skal være slut med at lukke livstidsfanger ud på fri fod. En livstidsdom skal betyde livstid uden mulighed for prøveløsladelse, lyder det klare budskab fra Dansk Folkeparti.

Partiet, der i disse dage holder sommergruppemøde, vil lægge kravet på bordet, når forhandlingerne om et nyt politiforlig starter 25. august.

(ARKIV) Peter Madsen, ingeniør, raket- og ubådsbygger i København, 9. maj 2017. Den drabsdømte ubådsbygger Peter Madsen blev onsdag idømt fængsel på livstid af landsretten. Samme resultat kom Københavns Byret frem til i foråret. Det skriver Ritzau, onsdag 26. september 2018. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere (ARKIV) Peter Madsen, ingeniør, raket- og ubådsbygger i København, 9. maj 2017. Den drabsdømte ubådsbygger Peter Madsen blev onsdag idømt fængsel på livstid af landsretten. Samme resultat kom Københavns Byret frem til i foråret. Det skriver Ritzau, onsdag 26. september 2018. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

»Det er en hån mod retsfølelsen, at livstidsdømte mordere og serievoldtægtmænd bliver lukket ud i samfundet igen. Det skal stoppes, og derfor vil det være et af vores hovedkrav i forhandlingerne,« siger Peter Skaarup, gruppeformand og retsordfører.

Selv om livsvarigt fængsel i princippet betyder, at den dømte skal sidde bag tremmer resten af livet, ender det meget sjældent sådan. Faktisk sidder livstidsdømte personer i gennemsnit 17 år i fængsel, før de bliver lukket ud i friheden.

»Mennesker, som idømmes livstid, har ofte begået drab eller voldtægt med fuldt overlæg. De skal aldrig mærke friheden igen, fordi der uden for murene er nogle berørte mennesker, som måske aldrig kommer sig over sorgen,« siger Peter Skaarup.

Men jeres forslag vil også afskære mennesker fra at få en ny chance i samfundet?

LUNDIN-SAGEN Den drabstiltalte Peter Lundin forlader Østre Landsret torsdag den 8. marts 2001. Foto: JEANNE KORNUM Vis mere LUNDIN-SAGEN Den drabstiltalte Peter Lundin forlader Østre Landsret torsdag den 8. marts 2001. Foto: JEANNE KORNUM

»Jeg mener ikke, at koldblodige mordere fortjener en chance til. Livstid skal betyde livstid.«

Mennesker kan vel ændre sig efter mange år i fængsel?

»Det skal jeg ikke afvise. Men de her mennesker kender konsekvenserne ved at myrde, og alligevel gør de det. Jeg bekymrer mig mere om, at de efterladte får deres liv tilbage, end at morderen gør det.«

Blandt de seneste livstidsdømte i Danmark er Østerbro-moderen James Schmidt, som begik rovmord på to pensionister. Før ham var det Peter Madsen, som blev idømt livsvarigt fængsel for ubåds-mordet.

Løsladt efter 12 år

Ifølge lovgivning har en livstidsdømt indsat mulighed for at søge om prøveløsladelse efter 12 års afsoning. Hvis den dømte får afslag, kan han eller hun få domstolsprøvet afslaget efter 14 år afsoning.

Der er dog eksempler på mordere, som bliver siddende langt længere.

Naum Conevski, der i 1985 fik en livstidsdom for drabet på to drenge ved Amager Strand i København, afsoner på 35. år på en lukket retspsykiatrisk afdeling på Sct. Hans i Roskilde.

Det er den længst siddende straffefange i nyere danmarkshistorie.

Men det kan også blive fremtidsudsigterne for livstidsdømte som Peter Lundin og Peter Madsen, hvis Dansk Folkeparti får sit forslag igennem.

Dansk Folkeparti holder sommergruppemøde fra mandag til onsdag, hvor partiet gør klar til en stor offensiv i efteråret.

Her bliver politiforliget en af hjørnestenene i at genrejse partiets værdipolitiske profil.

»Hårdere straffe har altid været centralt for os, og det kommer vi også til at stå meget stejlt på i forhandlingerne,« siger Peter Skaarup.