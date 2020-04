Coronakrisen belaster dansk økonomi så meget, at klimamålet om 70 procents reduktion bør ændres, mener DF.

Dansk Folkeparti vil skrue ned for Danmarks 70 procents klimamål på grund af coronakrisen.

Det skriver Jyllands-Posten.

DF's klimaordfører, Morten Messerschmidt, siger til avisen, at regeringen bør genåbne klimaaftalen og sænke målsætningen om 70 procents reduktion af drivhusgasser til en målsætning om 60 procents reduktion.

Han henviser til store økonomiske konsekvenser, som udbruddet af coronavirusset har for dansk erhvervsliv.

- Denne coronakrise kommer til at blive rigtig dyr for erhvervslivet, men også for rigtig mange almindelige danskere, som står til at miste deres job, siger Morten Messerschmidt til Ritzau.

- Og vi ved, at det bliver rigtig dyrt at gennemføre en 70 procents målsætning, hvorimod en 60 procents målsætning er inden for rækkevidde, uden at det får for store konsekvens for erhvervslivet. Derfor mener vi, at rettidig omhu må være at vi justerer ned.

Han afviser, at forslaget er et udtryk for, at DF nedprioriterer klimapolitikken.

- Det kræver penge og en alliance med erhvervslivet, hvis man skal lave den grønne omstilling, siger Morten Messerschmidt.

- De virksomheder, som er på et knivsæg i forhold til at blive erklæret konkurs, de har ikke brug for nye afgifter, som er den vej, vi kommer til at gå, hvis vi skal nå de 70 procents reduktion.

DF's forslag om at genåbne klimaaftalen sendes fredag i et brev til klimaminister Dan Jørgensen (S).

Klimaaftalen med målet om 70 procent blev i december indgået af alle partier i Folketinget på nær Liberal Alliance og Nye Borgerlige.

Flere partier har allerede givet udtryk for, at coronakrisen kommer til at vanskeliggøre klimaindsatsen politisk og økonomisk.

Men DF's forslag afvises blankt af både Venstre, Konservative og Enhedslisten, skriver Jyllands-Posten.

I en skriftelig kommentar til avisen oplyser Dan Jørgensen, at han ikke påtænker at genåbne klimaaftalen.

Han medgiver dog, at Danmark nu står i en meget anderledes situation, end da aftalen blev indgået i december.

