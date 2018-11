Vikinger og Danmark hænger sammen, mener Dansk Folkeparti, der vil have flere penge til museum i Roskilde.

Vikingeskibsmuseet i Roskilde skal tilføres flere penge på finansloven.

Det er budskabet fra Dansk Folkeparti, der i øjeblikket forhandler med VLAK-regeringen om næste års finanslov.

- Vikingeskibsmuseet er meget vigtigt for os. Det er meget kulturbærende, og også rent turistmæssigt fylder det meget, det trækker meget til, siger René Christensen, der er finansordfører i Dansk Folkeparti.

Han oplyser, at det er "væsentligt mere" end 10 millioner kroner, som Dansk Folkeparti ønsker afsat til museet.

- Vi må se, hvor vi lander. Det skal også hænge sammen, siger René Christensen.

Regeringen og Dansk Folkeparti satte i sidste års finanslov i alt ti millioner kroner af til vikingeskibsmuseet, penge som skulle fordeles over i år og næste år.

Vikingeskibsmuseet i Roskilde havde sidste år 163.244 gæster, og heraf var over 70 procent turister ifølge museets egne tal.

Museet har de seneste år været hårdt ramt af oversvømmelser, blandt andet efter stormen Bodil i 2013.

Dansk Folkeparti har længe ønsket at rive Vikingeskibshallen, der er en del af museet, ned og opføre en ny bygning.

Hallen huser blandt andet fem vikingeskibe, der blev fundet i Skuldelev, og den har været hårdt ramt af forhøjet vandstand.

Indtil i år var hallen imidlertid fredet, men i august i år ophævede Kulturministeriet fredningen af hallen, som dermed godt må blive revet ned.

Dansk Folkeparti finder det vigtigt at sikre museet, også på længere sigt.

- Vikinger og Danmark hænger sammen, og det må ikke forgå.

- Det er meget vigtigt, at man har et godt opbevaringssted, og efter oversvømmelserne dernede er der brug for et kæmpe løft og en ny bygning, siger René Christensen.

