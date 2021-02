Danskerne skal i stemmeboksen 15. september for at stemme om den kommende epidemilov.

I hvert fald hvis det står til Dansk Folkeparti, som nu stiller et forslag om folkeafstemning på dagen, hvor den mest vidtrækkende lov i nyere tid skal vedtages.

Forslaget kommer, efter Enhedslisten og Radikale Venstre tirsdag trak støtten til Venstres ændringsforslag, der vil tvinge sundhedsminister Magnus Heunicke til at revidere epidemiloven senest den 15. oktober 2021.

»Når blandt andre Sundhedsstyrelsen har advaret imod flere indgribende tiltag i epidemiloven, så er det under alt kritik, at den egenrådige regering ikke vil indføre en solnedgangsklausul. Derfor mener vi, at danskerne skal tage stilling til, om loven skal fortsætte til efteråret,« siger Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt.

Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt under møde i Folketingssalen torsdag den 11. februar 2021.

De seneste dage har epidemiloven mødt politisk modstand fra alle sider i Folketinget, efter regeringen i sidste uge frigav 1.375 dokumenter.

Her kom det bl.a. frem, at Sundhedsstyrelsen er modstander af, at regeringen får beføjelser til at indføre besøgsforbud på landets plejehjem.

Samtidig kom det frem, at regeringen med epidemiloven i hånden kan tvinge restauranter, fitnesscentre og kultursteder til at indsamle oplysninger om borgernes færden som led i myndighedernes smitteopsporing.

»Det er meget indgribende, når myndighederne får bemyndigelse til at tvangsisolere folk, og at restauranter og fitnesscentre bliver tvunget til at gemme data om danskerne, så myndighederne kan få indblik i dem. Det har karakter af overvågning,« siger Morten Messerschmidt.

Magnus Heunicke (S) taler med pressen efter dagens samråd. Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) er kaldt i samråd mandag den 22. februar kl. 12.30-13.30.

Normalt er folkeafstemninger kun noget, vi ser i forhold til EU-afstemninger og folketingsvalg. Er det ikke 'overkill' at kræve folkeafstemning om epidemiloven?

»Når regeringen ikke vil forpligte sig til at revidere den her ekstremt indgribende lov, så bliver vi nødt til at tage det ultimative greb i brug. Epidemiloven er et historisk indgreb i den personlige frihed, og det kræver folkelig opbakning,« siger Morten Messerschmidt.

Men hvad skal danskerne konkret stemme om?

»De skal stemme om epidemiloven. Skal den fortsætte i den udgave, som den formentlig bliver vedtaget i dag, eller skal den forkastes.«

En epidemilov er ekstremt kompliceret. Hvordan skal man forvente, at danskerne kan sætte sig ind i den og afgive en stemme på et sagligt grundlag?

»Har du prøvet at læse en EU-traktat? Det er mindst lige så kompliceret, og det stemmer vi alligevel om. Det gode ved folkeafstemninger er, at alle detaljer bliver belyst, og det vil også udfordre de meget restriktive tiltag i epidemiloven.«

Epidemiloven skal 3. behandles og vedtages i dag og vil gælde fra 1. marts. Kun Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Frie Grønne ventes at stemme imod det endelige lovforslag.

Hvis epidemiloven skal sendes til folkeafstemning, kræver det opbakning i fra mindst 60 medlemmer i Folketinget.