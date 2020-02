DF-formand Kristian Thulesen Dahl vil have ændret udligningssystemet og foreslår igen en ensartet kommuneskat.

S-regeringens udspil til en udligningsreform for landets 98 kommuner er blevet mødt med stor kritik.

Nu melder Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, sig i koret af kritikere. Han mener, at statsminister Mette Frederiksen (S) bør stoppe de igangværende forhandlinger om reformen.

- Min opfordring til Mette Frederiksen er, at hun får pakket det her sammen, og at hun så får lavet et ordentligt grundlag for en ny måde at udligne på, siger Kristian Thulesen Dahl til avisen Danmark.

Udligningsreformen har ikke mindst fået kritik fra de kommuner, der skal sende en millioncheck videre til andre mindre velstillede kommuner.

Kristian Thulesen Dahl er godt træt af debatten om den kommunale udligning, som han mener, er med til at skabe splid i Danmark.

Dansk Folkeparti har tidligere flere gange foreslået en ensartet kommuneskat, sådan at alle kommuner får den samme skatteprocent.

Skatten skal betales til staten, som så skal fordele pengene mellem kommunerne, alt efter hvilke borgere der bor i de enkelte kommuner.

Kristian Thulesen Dahl erkender, at Dansk Folkepartis forslag ikke vil få de utilfredse kommunale røster til at forstumme.

- Men vi får taget den giftighed ud af systemet, at det ikke er kommunerne, der tager fra hinanden. Så må de være sure på Folketinget i stedet, siger han.

Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, er uenig.

- Vi ville få præcis det samme slagsmål imellem kommunerne, som vi ser med vores model lige nu, siger han til avisen Danmark.

Indtil videre er Dansk Folkeparti fortsat en del af forhandlingerne om den kommunale udligning, mens De Konservative og Liberal Alliance er røget ud.

Regeringen er blevet hårdt kritiseret for ikke at fremlægge alle relevante beregninger og analyser bag forslaget til en udligningsreform.

Denne kritik er ikke mindst kommet fra det største oppositionsparti, Venstre, som af samme årsag har afvist at deltage i forhandlinger indtil videre.

/ritzau/