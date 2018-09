En mand blev tirsdag aften ramt af skud i København. Justitsministeren har orienteret partier onsdag.

København. Der er brug for mere overvågning i det offentlige rum for at bekæmpe kriminelle bander.

Det mener Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod, efter at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) onsdag har orienteret Folketingets partier om bandeskyderierne i København.

- Det er en pris, vi er klar til at betale. Det er uskyldige borgere, der kan risikere at blive ramt af bandernes kugler, siger han.

Peter Kofod kalder situationen i København "helt grotesk". Tirsdag aften blev en 27-årig mand ramt af skud. Fredag blev tre personer ramt, hvoraf to var helt tilfældige borgere.

Ved mødet hos Pape deltog Rigspolitiet, Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi. Peter Kofod vil ikke fortælle nærmere om, hvad der mere præcist foregår i København.

/ritzau/