Børn og syge skal kunne få ikkehalalslagtet kød, mener DF. Partiet vil give mulighed for at fravælge halalkød.

Børn i institutioner og patienter på sygehuse skal have mulighed for at spise lam, okse og fjerkræ, som ikke er rituelt slagtet.

Det mener Dansk Folkeparti, som ikke synes, at religion hører til i offentlige køkkener. Partiet har fredag kaldt udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til forespørgselsdebat om emnet.

- Det må være rimeligt, at vi, som ikke ønsker mad med religion i, har mulighed for at fravælge det, siger Claus Kvist Hansen (DF).

Han har bedt ministeren sikre, at der altid er mulighed for at vælge kød, som ikke er halalslagtet.

Partiet vil have regeringen til at udforme retningslinjer eller lovgivning.

Inger Støjberg siger under forespørgselsdebatten i Folketingssalen, at det ikke er den rigtige løsning at pålægge offentlige køkkener at servere ikkereligiøst slagtet kød.

- Vi respekterer, at allergikere, vegetarer og folk, der ikke spiser svinekød, skal kunne få et godt og nærende måltid. Det skal man også kunne få i daginstitutioner og på sygehus, siger Inger Støjberg.

- Men vi begynder altså ikke at indrette alle andres mad efter, at der er nogle, der har særhensyn, siger hun.

Ministeren mener, at det skal løses lokalt.

- Vi skal ikke fra Christiansborg gå ind og lave ugens madplan, siger hun.

Mattias Tesfaye, som er integrationsordfører i Socialdemokratiet, slår fast, at det er partiets holdning, at det er de ansvarlige politikere, som skal have lov til at fastlægge madpolitikken lokalt og regionalt, hvis det er nødvendigt.

- Jeg har ikke behov for, at det skal være en ret at spise en bøf, hvor der ikke er nogle, der har sagt et par religiøse ord nede bagerst i slagtehallen, siger Mattias Tesfaye.

