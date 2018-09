Under et debatmøde lod DF-formand forstå, at han ikke vil afvise at gøre Mette Frederiksen til statsminister.

Odense. DF kan blive partiet, som gør Mette Frederiksen (S) til statsminister, hvis partierne i rød blok ikke vil.

Det sagde partiformand Kristian Thulesen Dahl (DF) under et debatmøde lørdag ifølge avisen Danmark.

Her lod Thulesen Dahl - direkte adspurgt - forstå, at han ikke vil afvise en mulighed, hvor DF vil lade S komme til magten, selv om S ikke kan finde flertal for Mette Frederiksen som statsminister i rød blok.

- Jeg afskriver ingenting. Vi vil som altid bruge vores mandater allerbedst, sagde Kristian Thulesen Dahl.

- Vores vælgere kan vide sig sikre på, at vi kaster alle kræfter ind i at få ført mest mulig DF-politik. Vi stiller os ikke ud på sidelinjen i dansk politik. Vi vil være at finde inde i centrum.

Hvis Mette Frederiksen efter det forestående folketingsvalg ikke kan finde den nødvendige opbakning i den røde blok, behøver hun således ikke nødvendigvis afskrive sine drømme om at blive statsminister, skriver avisen.

Under sit interview med avisen Danmarks politiske redaktør, Thomas Funding, slog Kristian Thulesen Dahl dog fast, at plan A fortsat er at sikre Danmark en borgerlig regering.

Hvad enten statsministeren kommer til at blive blå eller rød, håber partiformanden, at der i den kommende regeringsperiode vil blive realiseret en række politiske aftaler mellem DF, Venstre og Socialdemokratiet, refererer avisen fra debatmødet.

Ifølge DF's formand udgør de tre partier en stærk akse i dansk politik.

- Vi har grundlag for at træffe nogle langsigtede aftaler, der kan vare ved. Det kan eksempelvis være omkring klima, EU og udlændinge, sagde han.

Debatmødet fandt sted hos Fyens Stiftstidende i Odense lørdag som en del af Det Fynske Folkemøde.

Også formanden for De Radikale, Morten Østergaard, deltog.

/ritzau/