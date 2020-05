Statsminister Mette Frederiksen har allerede meddelt, at regeringen ikke åbner grænserne lige med det samme.

Dansk Folkeparti presser ikke på for en grænseåbning, så eksempelvis tyske turister kan benytte sommerhuse i Danmark.

Det oplyser DF's formand, Kristian Thulesen Dahl, i en sms forud for forhandlingerne torsdag om en yderligere genåbning af samfundet.

Venstre, Liberal Alliance, De Konservative og De Radikale ser gerne en snarlig grænseåbning til gavn for det hårdt ramte turisterhverv. Med DF om bord kunne der have været et flertal uden om regeringen.

- Jeg presser ikke på for grænseåbning. Vil hellere have åbnet mere for danskere.

- Derimod ønsker jeg hurtig afklaring for turistbranchen (sommerhusejere), så de kan blive frigjort fra lejeaftaler med udlændinge og i stedet kan leje ud til danskere, skriver Thulesen Dahl.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har allerede afvist en grænseåbning.

Forhandlingerne begynder klokken 10.30, og det er planen, at statsministeren senere torsdag præsenterer planen for den næste fase af genåbningen af samfundet. Fase 2 står til at begynde fra på mandag.

/ritzau/