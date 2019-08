Kristian Thulesen Dahl vil den kommende tid holde skarpt øje med, hvordan Venstre agerer politisk.

Det handlede mest om Venstre og De Radikale og lidt om Socialdemokratiet, da Dansk Folkeparti onsdag holdt pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde.

DF-formand Kristian Thulesen Dahls overordnede budskab er, at De Radikales skal holdes uden for indflydelse, hvis DF skal støtte Venstre og dennes formand, Lars Løkke Rasmussen.

- Vi har siden 2001 betingelsesløst støtte Venstres formand som statsminister. Vi har efter hvert valg givet en seddel til dronningen, hvor der kun stod navnet på Venstres formand.

- På dette sommergruppemøde har vi besluttet, at vi fremover vil stille betingelser for at pege på Venstres formand.

- En af de betingelserne er, at Venstre ikke taler sig videre ind på et spor, hvor De Radikale lempes ind i et fremtidigt regeringssamarbejde med Venstre.

- Vi vil opfordre Venstre til at stå fast på udlændingeområdet, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han og DF vil fremover holde øje med Venstres politiske kurs.

- Lars Løkke Rasmussen kom i valgkampen med sin bog "Befrielsens øjeblik" og et bastant ønske om en SV-regering, der kunne samarbejde med De Radikale.

- Det er et strategivalg, som Venstre foretager sig. Vi holder øje med, om det slår igennem i den politiske linje.

- Vi blev for alvor bekymrede, da Venstre mandag fravalgte Inger Støjberg til deres gruppeledelse.

- Vi kan frygte, at de fortsætte linjen fra valgkampen, hvor man fjerner sig fra DF og nærmer sig De Radikale, siger Thulesen Dahl.

