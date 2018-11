Dansk Folkeparti vil vise danskerne, at blå blok modsat sidste år kan lande en finanslovsaftale i mindelighed.

Det går fremad. Men kun langsomt.

Sådan er holdningen hos VLAK-regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, som mandag møder op til forhandlinger med regeringen om finansloven for næste år.

Det sker efter tre dage uden officielle møder mellem parterne, om end der har været kontakt på mere uformelt plan.

Mandag står udlændingeområdet, hvor Dansk Folkeparti ønsker et paradigmeskift, øverst på dagsordenen.

- Vi håber, at regeringen her i slutspurten kommer op i tempo, sådan at vi er sikre på at få gennemført det, siger DF's gruppeformand, Peter Skaarup.

- Gerne inden december, men i hvert fald i løbet af den periode, hvor vi skal forhandle finanslov.

- Det synes vi er vigtigt, for vi har forhandlet det her i 13 måneder. Regeringen har haft 13 måneder til at diskutere det med os, men det er først nu, at man er begyndt at komme i gang, siger han.

Dansk Folkeparti kræver fokus på hjemsendelser af flygtninge frem for fokus på integration.

Folketingets næststørste parti vil have et loft for familiesammenføringer, og udlændinge, der begår kriminalitet, skal sendes tilbage til deres hjemland med det samme.

Dansk Folkeparti måtte under sidste års finanslovsforhandlinger se det ønskede paradigmeskift gå op i røg, samtidig med at regeringspartiet Liberal Alliances planer om markante skattelettelser smuldrede.

Det medførte megen dramatik i blå blok.

Senest 17. juni næste år skal der afholdes valg til Folketinget, og Peter Skaarup ser gerne en finanslov, der bliver vedtaget i større fordragelighed end sidste år.

- Set med vores øjne vil det da være godt for både regeringen og Dansk Folkeparti at vise, at man kan nå nogle resultater.

- Selv om der ganske rigtigt er et folketingsvalg om ikke så længe, så er der endnu tid til at skaffe og samarbejde om politiske resultater, siger han.

