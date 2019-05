- Vi har masser af varer på hylderne, siger Kristian Thulesen Dahl (DF) efter kritik af manglende klimafokus.

Dansk Folkeparti er ikke kommet nok ud med sine budskaber på klimaområdet i valgkampen, men det skyldes ikke manglende klimafokus.

For DF har skam en klimapolitik, men der har ikke været plads til nuancerne i debatten.

Sådan lyder det fra DF-formand Kristian Thulesen Dahl, efter at 37 lokalformænd kritiserer, at partiet ikke har budt nok ind på klimadagsordenen. Det skriver Berlingske tirsdag.

- Vi har ikke ønsket at deltage i det, der tydeligvis er et kapløb mellem partierne om at ville overbyde hinanden i at se mest grønne ud, siger Kristian Thulesen Dahl til Ritzau.

- Vi er optaget af, at de løsninger, vi vælger, rent faktisk giver mening i en global sammenhæng - og ikke kun at det enkelte parti kan bryste sig af at se mest grøn ud, siger han.

Dansk Folkeparti er i dag det eneste parti på Christiansborg, som ikke har en formuleret klimapolitik. Alligevel har partiet "masser af varer på hylderne", siger formanden.

Han fortæller, at et af partiets forslag er at omlægge bilafgifterne. Et forslag, som partiet har fremsat flere gange uden held, lyder det.

- Vi har i flere år foreslået, at man får lavet den omlægning af bilafgifterne, der gør, at det altid er den mest miljørigtige bil, som er den billigste. Det har andre partier i Folketinget afvist de seneste år, siger Kristian Thulesen Dahl.

Ud over det vil DF gennem forskning finde mere bæredygtige løsninger for virksomheder.

Det kan blandt andet indebære at udvikle skibsmotorer, som er 15 procent mere effektive i forhold til det brændstof, der sejles med.

Og så skal vi i samarbejde med landbruget udvikle foder til eksempelvis køer, som efterlader et mindre klimaaftryk, siger formanden.

- Det er den vej, vi skal gå, frem for at drosle landbrugsproduktionen ned i Danmark, siger han.

DF-formanden afviser imidlertid at lægge ekstra afgifter på fly, som for eksempel Alternativet har foreslået.

/ritzau/