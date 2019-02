Det står helt klart, hvordan man kan forbedre seniorførtidspensionen, siger DF, som bare venter på en aftale.

Det kan sagtens lade sig gøre at lave en hurtig aftale, som giver nedslidte lettere adgang til seniorførtidspension.

Det vurderer Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

Det ligger nemlig helt klart, hvilke redskaber man kan gribe fat i, og hvordan reglerne for seniorførtidspension skal ændres.

- Hvis den politiske vilje er til stede, kan det godt lade sig gøre, for vi ved, hvad vi har med at gøre, siger Kristian Thulesen Dahl.

- Det afgørende er, at den (seniorførtidspensionen, red.) bliver revet fri fra førtidspensionen og kommer til at virke for sig selv. Og at den får nogle regler for sig selv, som kan være smidigere og lempeligere, end det der i øvrigt gælder for førtidspension, siger han.

Seniorførtidspensionsordningen stammer fra 2011, men regler for ordningen blev strammet i 2012 sammen med reglerne for førtidspension.

Finansministeriet forventede i 2011, at 8000 danskere i 2020 ville modtage seniorførtidspension, men i den seneste opgørelse er kun godt 1200 personer på ydelsen i 2018.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) udtalte søndag til Jyllands-Posten, at han sigter efter en politisk aftale om pension i begyndelsen af april.

Det kan gøres endnu hurtigere, hvis man holder sig til en aftale om seniorførtidspension og en styrkelse af Arbejdstilsynet, som er et af Dansk Folkepartis ønsker, siger Thulesen Dahl.

Derimod ligger en stor formkromet aftale om fleksibel pensionsalder ikke ligefor og vil komme til at tage lang tid.

- Det er klart, at vi ikke i starten af april vil kunne have en model klar til differentieret folkepension. Men det, vi kan nå, er og det vil være en god idé at få forbedret seniorførtidspensionen, så det bliver et reelt redskab for de, der er nedslidte, siger Thulesen Dahl.

Det var, efter at Socialdemokratiet fremlagde et pensionsudspil i januar, at debatten om nedslidning og tidligere tilbagetrækning blev en stor politisk dagsorden.

Socialdemokratiet vil have, at det skal være en rettighed, at man kan trække sig tilbage, hvis man er nedslidt.

