Tirsdag er der samråd om klippekortordning til svage ældre. DF-ordfører vil sikre rettighed til ekstra hjælp.

Det er urimeligt, at 17 kommuner har besluttet ikke at videreføre den såkaldte klippekortordning for svage ældre, som enten bor på plejehjem eller i egen bolig.

Det mener Dansk Folkepartis ældreordfører, Karina Adsbøl, som tirsdag eftermiddag har sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i samråd om sagen.

- Rigtig mange ældre er glade for klippekortordningen, og det er også det, vi har hørt fra Ældre Sagen.

- Det er rigtig ærgerligt, at flere kommuner har valgt ikke at videreføre ordningen, siger Karina Adsbøl.

Klippekortordningen giver de svage ældre ret til en halv times ekstra hjælp om ugen. Den kan bruges på et ekstra bad, en tur til frisøren, en cykeltur eller noget andet efter eget ønske.

Dansk Folkeparti har lige som Enhedslisten tidligere luftet et ønske om, at klippekortordningen skal skrives ind i serviceloven, så ordningen bliver obligatorisk for kommunerne.

- Jeg mener først og fremmest, at ministeren skal skrive det ind i lovgivningen. Nu er der økonomiforhandlinger, så må han tage det med videre, siger hun.

Karina Adsbøl henviser til, at regeringen mandag har taget hul på de årlige økonomiforhandlinger med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Magnus Heunicke har bedt de 17 kommuner om at redegøre for, hvorfor de har valgt ikke at køre klippekortordningen videre.

Han har også tidligere givet udtryk for, at han ikke forstår, hvorfor nogle kommuner har valgt at droppe ordningen.

Nogle af kommunerne angiver i deres svar til Magnus Heunicke, at ordningen efter deres vurdering er for bureaukratisk.

Flest kommuner siger dog, at ordningen simpelthen er blevet sparet væk på grund af en presset økonomi.

Ordningen for klippekort blev i 2017 og 2018 finansieret med 380 millioner kroner årligt, som VLAK-regeringen og støttepartiet Dansk Folkeparti afsatte på finansloven, og som var målrettet netop det formål.

Siden er pengene indgået som en del af bloktilskuddet til kommunerne. Derfor bestemmer kommunerne nu selv, om de vil bruge pengene til andre formål.

Men det er ikke godt nok, mener Karina Adsbøl.

- Det her handler om ældres ret til selvbestemmelse i eget liv. At de selv kan vælge, hvad de gerne vil, siger hun.

