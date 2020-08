Det er en balancegang at kontrollere en hemmelig organisation som Forsvarets Efterretningstjeneste, siger DF.

Det tyder på, at den sag, som mandag førte til hjemsendelsen af chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, er kommet frem ved et tilfælde.

Det siger Dennis Flydtkjær, som er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti og sidder i Folketingets Udvalget for Efterretningstjenesterne.

Han mener derfor, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) skal have flere beføjelser. Det skal ikke afhænge af whistleblowere at få kritisable sager frem i lyset.

- Det viser, at det har været lidt en tilfældighed, at sagen er kommet frem, fordi én eller flere medarbejdere er gået ud som whistleblowere, siger Dennis Flydtkjær.

- Det åbner for, at man er nødt til at give tilsynet ekstra beføjelser, så det kan få bedre redskaber til at føre tilsyn, siger han.

Han foreslår, at tilsynet for eksempel kan få mulighed for at afhøre ansatte.

Baggrunden for den midlertidige hjemsendelse af FE-chef Lars Findsen, to ledende medarbejdere samt tidligere FE-chef Thomas Ahrenkiel er en anbefaling fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET). Tilsynet har fået en bunke materiale fra "én eller flere whistleblowere".

I det har tilsynet læst sig frem til, at FE under Findsen både har skjult "afgørende oplysninger" for TET og ligefrem løjet om den måde, hvorpå den hemmelige tjeneste har indhentet og videregivet oplysninger.

At føre kontrol med en hemmelig tjeneste som Forsvarets Efterretningstjeneste åbner dog for dilemmaer. Det erkender Dennis Flydtkjær.

- Det er en balancegang, for der skal være respekt for, at alting ikke kan komme frem i offentligheden, siger han.

- Vi har en række samarbejder med de engelske, de amerikanske og andre landes efterretningstjenester. Hvis stort set alt er åbent, er der ikke nogen, som vil samarbejde med os. Omvendt kan alt heller ikke være lukket, for det er også vigtigt at føre kontrol.

/ritzau/