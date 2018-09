Dansk Folkeparti foreslår byttehandel, som direktør for Institut for Menneskerettigheder kalder "usædvanlig".

København. En eventuel udlevering af terrormistænkte iranere skal gøres betinget af, at Iran til gengæld tager imod afviste asylansøgere fra landet.

Sådan lyder et forslag fra Dansk Folkeparti. Det skriver Berlingske.

Det drejer sig mere præcist om de iranere bosiddende i Danmark, som Iran kræver udleveret til retsforfølgelse i kølvandet på sidste weekends blodige angreb i Byen Ahvaz i Iran. Mindst 25 personer blev meldt dræbt.

Landets myndigheder forventer ifølge det statsstyrede iranske nyhedsbureau, at Danmark udleverer gerningsmændene.

Iran begrunder det med, at Danmark huser terrorister.

Dansk Folkeparti er åben for en udlevering. Men partiet kræver til gengæld også noget den anden vej, siger udlændingeordfører Martin Henriksen.

- De har et problem, som de gerne vil have løst, og vi har omvendt en udfordring med afviste asylansøgere, som vi gerne vil have løst, så måske kan vi hjælpe hinanden, siger Martin Henriksen, til Berlingske.

Han er åben for en udlevering, såfremt der kan føres tilstrækkeligt bevis for, at personer i Danmark har medvirket til angrebet i Iran som medlemmer af en terrorbevægelse. Og han foreslår altså ovenstående byttehandel.

Hos Institut for Menneskerettigheder betegner direktør Jonas Christoffersen forslaget som "en meget usædvanlig byttehandel".

Der er dog ikke noget menneskeretligt i vejen for at koble en udlevering af få sammen med en udsendelse af mange, siger han til Berlingske.

Socialdemokratiet er ikke afvisende over for at lade afviste asylansøgere indgå i en handel. Det siger udlændingeordfører Mattias Tesfaye.

/ritzau/