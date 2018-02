Tildækningsforbud vedtages med Socialdemokratiets stemmer, mener DF's udlændingeordfører, Martin Henriksen.

København. Folketinget vil vedtage regeringens tildækningsforbud - også kendt som burkaforbud, som omfatter den islamiske beklædning niqab og burka, selv om Liberal Alliance (LA) fristiller sine folketingsmedlemmer, og Venstres Eva Kjer Hansen stemmer imod.

Det vurderer Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

- Jeg føler mig overbevist om, at forslaget nok skal ende med at blive vedtaget. Jeg kan ikke forestille mig, at Socialdemokratiet vil holde hånden over islamisterne, siger Martin Henriksen.

Eksminister Eva Kjer Hansen (V) bekræfter i en sms til Ritzau, at hun stemmer imod lovforslaget.

Det sker, selv om Venstres gruppeformand, Søren Gade, har oplyst, at Venstres medlemmer ikke er fritstillet, når der skal stemmes om lovforslaget.

Et andet regeringsparti Liberal Alliance har fritstillet sine medlemmer.

DF's forhold til LA er "nok ikke det bedste for tiden", siger Martin Henriksen. Han peger på striden om finansloven samt store skattelettelser og krav om en strammere udlændingepolitik med et "paradigmeskift".

- Det ændrer burkaforslaget og Liberal Alliances stilling nok ikke så meget ved. Men de fleste kan se, at det er noget rod, at regeringen ikke står samlet bag sit forslag, siger Martin Henriksen.

Han afviser, at forslaget forbyder folk at bruge masker til fastelavn.

- Børn kan stadig klæde sig ud til fastelavn. Jeg vil også godt love, at julemanden vil besøge de artige børn. Så det skal nok blive jul. Vi havde gerne set et rent burka- og niqabforbud, siger Martin Henriksen.

Spørgsmål: Hvorfor skulle Socialdemokratiet redde regeringen?

- Socialdemokratiet kan ikke holde til at holde hånden over nogle af de mest hardcore (hårdnakkede) islamister. Falder forslaget, vil folk vide, at det er fordi Liberal Alliance og Socialdemokratiet stemte imod, siger han.

/ritzau/