Mens Venstre ser ud til at komme DF i møde på den økonomiske politik, kunne man måske forestille sig, at DF til gengæld slækkede på deres EU-kritik for at imødekomme Venstre.

Men det kommer ikke til at ske, fastslår DFs næstformand Søren Espersen.

»Nej, vi kommer ikke til at gå på kompromis med vores EU-kritiske politik. Før sidste valg var vi enige med Lars Løkke om, at vi skulle have en mere EU-kritisk linje. Det vil vi gerne tilbage til. Jeg har hørt, at Lars Løkke har fundet Uffe Ellemanns EU-sokker frem igen, men dem kan han godt smide ud,« siger Søren Espersen.

I 2015 var Venstre og DF enige om, at der var problemer med arbejdskraftens frie bevægelighed -østeuropæere og løndumping.

Venstres finansordfører Jacob Jensen er glad for, at DF bringer sig selv i spil til at tage ansvar i et regeringssamarbejde.

»Men prisen for at deltage i regering er jo, at man indgår forlig og kompromiser. Naturligvis også kompromiser om EU,« siger Jacob Jensen.

Venstres fungerende politiske ordfører Louise Schack Elholm siger, at det endnu ikke er besluttet, om Venstre går til valg på at fortsætte som VLAK-regering.

»Det beslutter vi først, når vi kommer tættere på et valg. Og bogstavleg leger vi først efter et valg,« siger hun.