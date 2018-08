Det skal ikke bare være dem, der i forvejen ville investere i aktier, der bruger ny sparekonto, mener DF.

København. Vil en ny aktiesparekonto rent faktisk få flere danskere til at løbe den risiko, der er ved at sætte sparepengene i aktier?

Eller vil den primært være en hjælpende hånd for dem, der i forvejen har tænkt sig at handle med ejerandele i børsnoterede virksomheder?

Det spørgsmål bliver centralt for Dansk Folkeparti, når der efter nytår åbner en ny mulighed for danskere med penge på lommen: aktiesparekontoen.

- Vi ser det som en forsøgsordning, siger Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær.

- Er det bare dem, som i forvejen har rigtig mange aktier, der putter 50.000 i den her ordning, så har vi jo ikke fået en aktiekultur ud af det.

Målet med kontoen er nemlig at skabe en aktiekultur i Danmark, så flere almindelige mennesker får del i ejerskabet af virksomhederne. Og så virksomhederne får bedre adgang til kapital.

Men skattefordelen, der er forbundet med kontoen, er så lille, at revisionsfirmaet BDO, der har regnet på sagen, tvivler på, at det vil få flere til at løbe risikoen.

Og faktisk er det folk med en formue på mere end én million kroner, de kan investere, der får den største skattefordel ud af det, hvis de flytter en lille del af deres formue over på en aktiesparekonto.

I første omgang kan man højst sætte 50.000 kroner ind på kontoen. Det ligger i aftalen, at det beløb kan hæves op til 200.000 kroner.

Men ifølge Dennis Flydtkjær kommer det til at afhænge af, hvordan aktiesparekontoen bliver brugt i praksis.

- Det, vi håber på, er, at det kan være med til at skabe en aktiekultur, fordi det er en nem måde at investere på, siger Flydtkjær.

- Er det ganske almindelige lønmodtagere, der synes, at det er en god og nem måde at investere på, er det jo positivt. Viser det modsatte sig, så vil vi kigge anderledes på det.

Flydtkjær vil blandt andet se på opgørelser over, hvor stor en procentdel af den danske befolkning, der ejer aktier.

- Hvis den bliver fastholdt på præcist samme niveau, kan man jo nok konkludere, at det er dem, der i forvejen ejer aktier, der flytter en del af deres aktier over på den her aktiesparekonto, siger han.

Skatteministeriet skønner, at det vil koste 110 millioner kroner at indføre aktiesparekontoen. Det er baseret på en forventning om, at 900.000 vil oprette en konto.

