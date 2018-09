Uddannelsesminister Tommy Ahlers har præsenteret et forslag, der får ros fra både DF og Enhedslisten.

København. Mindre karakterræs og bedre mulighed for at tage en pause fra studierne for at samle erhvervserfaring. Det er nogle af de elementer, Dansk Folkeparti fremhæver i det universitetsudspil, regeringen har præsenteret mandag.

- Helt overordnet ligger der gode takter i det. Og det er ting, vi har talt for i årevis, siger uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

- Vi har fokus på, at man skal se mere på livslang uddannelse. Jeg ser det her som mulighed for at have en uddannelse, der er mere kombineret med erhvervslivet, siger han.

Spørgsmål: Der har de senere år været et mantra om, at de studerende skal hurtigere gennem studierne. Bryder det her forslag ikke med det?

- Det synes jeg ikke, at det gør. Og hvis det gør, så synes jeg faktisk, at det er en god ting. For jeg tror på, at man bliver mere kvalificeret ved, at man kan få en kombination af erhvervsarbejde og supplerende studie, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Dermed ser det ud til, at uddannelsesminister Tommy Ahlers (V) med sit første større udspil som minister har gode chancer for at få flertal for sine forslag.

For det er ikke kun regeringens parlamentariske grundlag, der er positivt stemt. Også Enhedslisten hilser udspillet velkomment.

- Regeringen kan regne med os, når det handler om at skabe et mere fleksibelt og mindre presset uddannelsessystem, udtaler uddannelsesordfører Rosa Lund i en skriftlig kommentar.

SF mener, at regeringen er ude i en regulær kovending, hvilket uddannelsesordfører Jacob Mark glæder sig over.

- De studerende skal have mere tid og mere ro på, og vi skal have mindre fokus på karakterer. Det har SF råbt højt om længe, siger Jacob Mark i en skriftlig kommentar.

Alternativet ser ligeledes gode tanker i Ahlers' udspil.

- Det er rigtigt positivt, at Tommy Ahlers med udspillet tager det første spadestik til et opgør med konkurrencestaten i dansk uddannelsespolitik, udtaler uddannelsesordfører Pernille Schnoor (AL).

Fælles for partierne på venstrefløjen er, at de savner et opgør med sparekravene til uddannelserne, og at uddannelsesloftet afskaffes.

