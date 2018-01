DF vil have færre udlændinge og tvivler på gevinst ved højtlønnede, siger udlændingeordfører Martin Henriksen.

København. Dansk Folkeparti tvivler på, at 6000 højtlønnede udlændinge med en indtægt på over 418.000 kroner om året, giver statskassen en gevinst på knap en milliard kroner netto om året. Det viser ellers Finansministeriets analyse.

Sådan lyder det Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

DF har fået afskaffet green card-ordningen og vil stramme beløbsordningen. Den giver udlændinge udenfor EU adgang til Danmark.

- Selv hvis DF anerkendte, at det til enhver tid er en god forretning at hente udlændinge til Danmark, så er det ikke et argument, der kan stå alene. Vores land skal jo også hænge sammen, siger Marin Henriksen.

Finansministeriets analyse fremlægges, når regeringens disruptionråd mødes i næste uge. Arbejdsgiverne bruger beløbsordningen til at hente specialiserede udlændinge.

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har to gange hævet beløbsgrænsen og strammet ordningen med sit politiske flertal imod regeringen.

DF vil hæve grænsen til 500.000 kroner om året. Martin Henriksen siger til Finans, at analysen minder om "bestillingsarbejde".

- Regeringen bruger regnedrengene i Finansministeriet til at fremstille sin politik på en måde, så den fremstår som en god forretning for Danmark, siger Martin Henriksen til Finans.

Han kalder indvandringen "meget voldsom", når 80.000 udlændinge årligt får opholdstilladelse.

- Så der er god grund til at holde igen og ikke lade sig besnakke af disse analyser, mener Martin Henriksen.

Spørgsmål: Det er stærke ord, at analysen minder om bestillingsarbejde?

- Det ved jeg ikke, om det er. Men man kan ikke helt løsrive sig fra tanken. Jeg skal da ikke lægge skjul på, at tanken da har strejfet mig. Der er nogle ting, som man ikke regner med, mener Martin Henriksen.

Han vil have medregnet, om udlændinge medbringer familien, og om udlændinge fortrænger en højtlønnet dansker med en dyr uddannelse.

/ritzau/