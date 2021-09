Byggeriet på Lærkesletten på Amager Fælled har mildest talt været et meget omdiskuteret projekt, der har skabt mange uenig- og stridigheder.

Senest har Dansk Folkeparti i København, der ellers startede med et stemme for projektet, trukket støtten tilbage. De vil nu have projektet stoppet.

Det kommer efter, at der er sået tvivl om, hvorvidt byggeriet er lovligt. Byretten i København har nemlig indstillet byggeprojektet, og det er nu op til Østre Landsret at afgøre, om det er lovligt. Derudover er to klagenævn også i gang med at kigge på lovligheden af projektet.

At Dansk Folkeparti trækker støtten, får dog ikke Socialdemokratiet i København til hverken at gøre fra eller til, og Jonas Bjørn Jensen, der er medlem af borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet, kan ikke rigtig se, hvordan DF vil stoppe projektet.

»Jeg ved faktisk slet ikke, hvad det betyder, at DF trækker støtten. Indtil videre er det bare noget, de siger. De har ikke stillet et forslag om, at der ikke skal bygges. Så hvad har de tænkt sig at gøre?,« siger Jonas Bjørn Jensen til B.T.

Men det har Finn Rudaizky fra Dansk Folkeparti i Københavns Borgerrepræsentation et svar på. Han vil have en lokal folkeafstemning.

»Hvis vi kommer igennem med det, så vil vi gerne den 16. november, samme dag som der er kommunalvalg, have en lokal folkeafstemning, om borgerne gerne vil have det byggeri,« siger Finn Rudaizky og fortsætter:

»Vi har fortrudt, og vi mener ikke, at projektet er godt for borgerne, og derfor må vi skubbe til de andre partier for at finde en anden løsning,« siger Finn Rudaizky.

En folkeafstemning kræver dog, at borgerrepræsentationen i Københavns Kommune siger god for det. Og det er ikke sikkert, at der er flertal for det.

Dansk Folkeparti i København har nemlig tidligere stillet et forslag om en lokal folkeafstemning i forhold til byggeriet. Et forslag, der blev stemt ned.

»Nu stiller vi forslaget til borgerrepræsentationen, og så må vi se, om de tør tage en folkeafstemning. Vi foreslog det for et par måneder siden, og der var der ikke stemning for det. Det kunne vi ikke få dem til at gå med til,« siger Finn Rudaizky.

En folkeafstemning vil dog ikke kunne stoppe byggeriet, den vil blot vejlede om, hvad borgerne mener og føler omkring projektet. Men skulle en folkeafstemning blive gennemført, kunne noget dog tyde på, at Københavnerne vil stemme imod projektet på Amager Fælled.

En ny undersøgelse, som YouGov har foretaget for B.T, viser, at 50 procent af de adspurgte storkøbenhavnere er imod byggeriet.

Hele 39 procent svarer, at de er helt uenige i, at byggeriet opføres. 11 procent svarer, at de er delvis uenige.

39 procent er 'helt uenige' i, at de planlagte boliger bør opføres på Amager Fælled. Vis mere 39 procent er 'helt uenige' i, at de planlagte boliger bør opføres på Amager Fælled.

Og viser en folkeafstemning det samme, håber Finn Rudaizky, at det kan rykke ved de andre partiers mening. Det er dog ikke sikkert, for da B.T. præsenterer den nye undersøgelse for Jonas Bjørn Jensen fra Socialdemokratiet, siger han:

»Man skal altid lytte, men kan skal ikke altid gøre det, som, man selv synes, er rigtigt. Og jeg har aldrig lagt skjul på, at det her er en svær sag, og det har det været fra starten,« siger Jonas Bjørn Jensen og understreger, at så længe projeketet er lovligt, er Socialdemokratiet for projektet.

Står de andre partier fast og vil have gennemført projektet, er der altså ikke meget at stille op for Dansk Folkeparti, men uanset hvad er det vigtigt for Finn Rudaizky, at partiet får sagt deres mening og taget afstand:

»Vi må jo respektere demokratiet, hvis der er et flertal, der vil have det. Men vi vil bare ikke være en del af projektet,« siger Finn Rudaizky.