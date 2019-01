En pude med påskriften 'Bid her' er nu slettet fra Dansk Folkeparti i Faxes Facebook-side. Dybt upassende indspark i debatten, lyder det fra flere debattører.

Bølgerne går højt i den lokalpolitiske debat i Faxe.

Efter at have diskuteret byudvikling, lagde byrådsmedlem Lars Folman (DF) opslaget op med et billede af en pude henvendt til en tidligere Venstre-lokalpolitiker. Budskabets ordlyd er en reference til Johanne Schmidt-Nielsens (EL) beretninger om truende henvendelser fra mænd.

I 2014 stod venstrefløjs-stemmeslugeren sammen med flere kvindelige politikere frem i DR2-programmet 'Ti stille kvinde', hvor de fortalte om nogle af de mest ubehagelige beskeder, de har modtaget. Heriblandt 'Bid i puden skat, jeg kommer tørt ind', som en mand skrev til hende.

Denne gang var det tidligere byrådsmedlem i Faxe Jonas Kristinsson (V), der fik at vide, at han kunne få lov til at bide i puden.

»Jeg svarer ham, at jeg ikke tror, det smager godt,« fortæller han.

Jeannette Capion blandede sig også i debatten.

»Jeg synes, det var en voldsom ting at sige til en kritiker. Lars Folman mener, at det betyder 'gå ad helvede til', men for mig er der ingen tvivl om, at det har en seksuel betydning. Og uanset hvad er det ikke passende at forsøge at lukke munden på en kritisk røst på den måde,« siger hun.

Ikke første gang Det er ikke første gang, Dansk Folkeparti i Faxe gør sig bemærket med et opsigtsvækkende budskab. I august sidste år opfordrede Steen Petersen (DF), formand for integrationsudvalget i Faxe, på Facebook til at skyde migranter. 'Migranterne har stormet den spanske enklave Ceuta i Marokko i Nordafrika. Disse forbrydere befinder sig altså nu i EU. Migranterne klippede gitterhegnet i stykker og angreb vagterne med lim, batterisyre og afføring som kasteskyts. Jeg skal derfor opfordre det spanske politi til at bruge deres skydevåben for at stoppe invasionen. Betjentene skal skyde for at ramme,' skrev han i et Facebook-opslag. Også dengang endte det med, at opslaget blev slettet efter partiledelsen gik ind i sagen.

Ifølge Jonas Kristersson fastholdt Lars Folman opslaget længe.

»Han kunne have beklaget, da han fik at vide, hvad det betød. Det fortæller meget om ham, at han ikke bare sletter det,« siger Jonas Kristersson, der droppede lokalpolitik som konsekvens af, at Venstre i Faxe 'forlovede sig' med Dansk Folkeparti, som han udtrykker det.

Alligevel overrasker sagen ham ikke. Slet ikke faktisk.

»Os der har været i politik, ved jo godt hvilken type mennesker, mange af Dansk Folkepartis politikere er.«

Hos Dansk Folkeparti på Christiansborg bekræfter organisationskonsulent Chris Bjerknæs, at han har været inde over sagen.

»Lars Folman har beklaget opslaget. En gang imellem er man lidt for hurtig på tasterne. Opslaget er slettet, og det var vi helt enige om,« siger Chris Bjerknæs.

Så I sagde nærmest i munden på hinanden, at det skulle slettes?

»Nej, jeg ringer til Lars og gør ham opmærksom på, at det er blevet misforstået - og det var han helt enig i.«

I et nyt Facebook-opslag, der også er blevet slettet, forklarer Dansk Folkepartis lokalafdeling i Faxe sig:

'Vi har fjernet et opslag fra vores facebook-side grundet de mange upassende kommentarer, der er strømmet ind fra brugere, der bevidst eller ubevidst har misforstået opslagets reference til en meningsudveksling angående lokalplaner og byudvikling i Faxe Kommune,' skriver partiet.

B.T. ville gerne have talt med Lars Folman om opslaget, men fra Dansk Folkepartis sekretariat lyder det, at han ikke ønsker at stille op til interview.

Det har fredag ikke været muligt for B.T. at få kontakt til ham.