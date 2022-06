Lyt til artiklen

Selvom Dansk Folkeparti indædt kæmpede for et bibeholde de danske forsvarsforbehold overfor EU, så var det nok ikke den store overraskelse, at danskerne endte med at stemme ja til at afskaffe det onsdag i denne uge.

Til gengæld kom det som et chok, at et af partiets store talenter og rådmand i Aalborg Kommune, kort efter folkeafstemningen forlod partiet og dermed efterlader byrådet i Aalborg uden repræsentation fra Dansk Folkeparti.

»Den havde vi ikke set komme,« lyder det fra René Christensen, der er politisk næstformand i Dansk Folkeparti.

Kristoffer Hjort Storm, der har været medlem af partiet i 12 år, begrundede fredag sin udmelding med, at der har været for mange interne stridigheder i partiet det seneste stykke tid.

René Christensen i Folketingssalen. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere René Christensen i Folketingssalen. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Der er meget af det politiske, jeg er enig i stadigvæk. Så det er mere alt det andet, der har været afgørende,« sagde han fredag til B.T.

Den 33-årige byrådspolitiker er tidligere blevet omtalt som et talent af partiets nuværende formand Morten Messerschmidt og har været nævnt som et oplagt bud på et kommende folketingsmedlem for partiet.

Derfor ærgrer det også den politiske næstformand, at det nu ikke længere er en mulighed.

»Vi har været glade for Kristoffer. Og det lyder jo til, at han stadig er enig i vores politik, så det er jo ærgerligt, at han ikke kunne få det til at fungere,« siger René Christensen.

Kristoffer Hjort Storm er langt fra den eneste, der har forladt Dansk Folkeparti. Kort efter Morten Messerschmidt var blevet valgt til formand på et ekstraordinært årsmøde i januar, valgte flere politikere at melde sig ud af partiet i protest.

Blandt andet gik de fire markante folketingspolitikere Liselott Blixt, Bent Bøgsted, Lise Bech og Karina Adsbøl i samlet flok fra partiet i februar.

Kristoffer Hjort Storm, tidligere medlem af Dansk Folkeparti. Foto: Privatfoto Vis mere Kristoffer Hjort Storm, tidligere medlem af Dansk Folkeparti. Foto: Privatfoto

»Dengang var Kristoffer ret skarp i sin retorik,« siger René Christensen og henviser til et opslag på Facebook, som ikke længere er tilgængeligt. Men ifølge Nordjyske har han blandt andet kaldt de fire politikere for 'dødvægt'.

»Med deres indstilling til partiet og medlemmernes valg af formand, så vil de også kun være dødvægt for DFs udvikling og forhåbentlige genrejsning,« lød det den gang fra Kristoffer Hjort Storm på Facebook ifølge Nordjyske.

Hovedpersonen selv, mener dog ikke, at han udviser samme adfærd som de tidligere partikolleger.

»Jeg synes ikke, jeg udviser dårlig indstilling. Det havde jeg gjort, hvis jeg var blevet. Hvis man ikke har lyst til at arbejde i den retning, som skibet skal, så bliver man jo dødvægt,« siger Kristoffer Hjort Storm til B.T. og understreger.

På trods af det unge talents brud med Dansk Folkeparti, afskaffelsen af EU forsvarsforbeholdet, en kommende retssag mod partiformanden og en vælgerflugt uden sidestykke, så tror René Christensen fortsat på, at DF-skuden nok skal komme på ret køl.

»Vi er ved at blive mindre, men vi er ikke ved at dø. Sådan så det også ud for De Konservative, og nu taler man om, at de skal have den borgerlige statsministerkandidat,« slutter han.